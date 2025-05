Por qué Gabriel Milito rechazaría ser el nuevo entrenador de Boca

Luego del empate ante Tigre de ayer, primer encuentro de Mariano Herrón como el DT interino de Boca, y a la espera del encuentro de playoffs del Torneo Apertura ante Lanús en La Bombonera, el foco está puesto en la decisión sobre quién será el nuevo entrenador del Xeneize. El candidato número 1 del presidente Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol es Gabriel Milito. No obstante, el ex entrenador de Independiente y Argentinos Juniors podría rechazar la oferta por un particular motivo.

Milito, que se encuentra sin trabajo desde su salida de Atlético Mineiro meses atrás, tiene en el horizonte lejano ser presidente de Independiente, club del que es hincha y con el que tiene un profundo vínculo como futbolista. La periodista Luciana Rubinska confirmó en ESPN que una posible llegada a Boca podría conspirar contra sus aspiraciones futuras de ser mandatario del Rojo. "El objetivo de Gabriel Milito es ser presidente de Independiente, ya lo dijo alguna vez en alguna entrevista. Lo que él siente es que si él dirige a Boca, queda inhabilitado para lanzarse como presidente".

Gaby Milito y sus aspiraciones de ser presidente de Independiente, un obstáculo para su llegada a Boca. (Foto: Clarín)

Además, reveló que si bien el interés del Xeneize es concreto, si Milito considera que dirigir a Boca es un obstáculo para su futura candidatura en el Rojo, su postura será la de rechazar el cargo: "La verdad es que si dirige a Boca no va a estar alimentando esa intención, va a lanzarse a competir con varios puntos menos por dirigir a un rival tiempo atrás. No es lo mismo si querés ser entrenador o dirigente, acá la rivalidad te termina condicionando", expresó la conductora.

Cuándo se designa el nuevo DT de Boca

En principio, la decisión de Riquelme es que Herrón continúe al mando del equipo en los playoffs, con la intención de que aparezca la respuesta de un plantel que en su mayoría ya pasó por tres entrenadores distintos en el último año y medio. La decisión, en caso de avanzar con Milito o bien yendo por otra alternativa, es que el nuevo técnico se haga cargo antes del Mundial de Clubes.