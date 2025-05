Ugo Carabelli, Comesaña y Burruchaga a paso firme en el Masters 1000 de Roma

Comenzó la acción argentina en el cuadro principal del Masters 1000 de Roma y la jornada fue positiva para las raquetas argentinas. Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña y Román Burruchaga se metieron en segunda ronda luego de sus triunfos contra Pablo Carreño Busta, Daniel Altmaier y Lorenzo Sonego respectivamente.

La victoria más resonante fue sin dudas la de Ugo Carabelli, porque a pesar de que su rival no pasa el mejor momento no deja de ser un ex top 10. El ibérico, que entró como Lucky Loser al cuadro principal, dio batalla ante el argentino número 60 del ranking ATP luego del primer set, ya que el Brujo entró mejor al duelo dominando desde el fondo de la cancha. De este modo el porteño consiguió dos quiebres para ponerse 4-1, ventaja que administró para cerrar esa manga inicial con 6-2.

Sin embargo, la historia se dio vuelta en el segundo parcial. El español reaccionó luego de un triple break point a favor de Ugo Carabelli y tomó las riendas luego de sostener su saque. Carreño ajustó errores, complicó al argentino con la potencia de sus golpes y fue realmente implacable cuando tuvo chances de quiebre tomando las dos que se le presentaron (0 de 4 para el albiceleste), redondeando un incontestable 6-1. Parecía haber encaminado el juego en su favor el ibérico, ya que arrancó 2-0 tras un quiebre, pero el Brujo reaccionó para devolver la ruptura y la historia comenzó a ser otra.

Desde allí, el dominio fue plenamente del argentino, imponiendo nuevamente su juego para lograr un nuevo quiebre que lo dejó 4-2 arriba. Con buenos golpes y totalizando 16 tiros ganadores, Ugo Carabelli ya no miró atrás pese a algún error y supo administrar la ventaja para redondear el 6-3 que definió el duelo en su favor. Victoria importante para el argentino, que sigue afianzando un año de ascenso y tendrá la chance de dar un gran golpe en la siguiente ronda, donde lo espera nada menos que Alexander Zverev.

El Tiburón y un sólido debut

Comesaña fue otro de los que arrancó con el pie derecho en un duelo que tuvo pocas equivalencias frente al alemán Altmaier. El marplatense, 63° del ranking mundial, no dejó dudas en el primer set: estuvo firme con su saque, dominó en la red, evitó las pocas oportunidades que su rival generó para quebrarle y fue implacable (3 de 3) a la hora de romper el servicio del germano, redondeando un 6-1 incontestable.

Comesaña no dejó dudas ante Altmaier y consolida un buen momento. (Foto: ATP Tour)

El segundo set fue diferente, pero terminó cayendo para el mismo lado. Comesaña arrancó sólido generando dos break points, pero Altmaier se repuso para sostenerse en el partido. A pesar de una mejoría del alemán con su saque, el marplatense iba a quebrar en el séptimo juego pero no pudo confirmar y perdió su saque en su peor game de servicio del partido. Pero esto no desanimó al Tiburón, que siguió complicando a su rival con la velocidad de sus golpes hasta que en undécimo juego volvió a quebrar para esta vez sí poder cerrar el juego en su favor. Fue 6-1 y 7-5 para el albiceleste, que tendrá una dura parada ante Holger Rune en la siguiente ronda.

Enorme victoria de Burruchaga

El tercer éxito argentino del día fue del hijo del campeón del mundo en México 1986, que viene de dos victorias en qualy ante Daniel Galán y Carreño Busta, y hoy consumó lo que hasta el momento es el triunfo más importante de su carrera ante Lorenzo Sonego, 44° del mundo y en sets corridos.

Burru entró muy bien al encuentro y consiguió un rápido quiebre aprovechando un comienzo errático de su rival, pero también se hizo cargo defendiendo con firmeza desde el fondo y concretando en la red, incluso usando el drop como recurso efectivo. En el quinto game volvió a generarle problemas a Sonego y llegó un nuevo quiebre que lo puso 4-1. Desde allí, el argentino administró esa ventaja para llevarse la manga por 6-2.

El segundo set, un poco más parejo, volvió a mostrar a un Burruchaga sólido desde el fondo e incluso cuando el italiano se mostró más peligroso y generó un break point, el porteño de 23 años supo sostenerse para no sólo mantener la paridad sino para conseguir quebrar al juego siguiente. Ya con el 5-3 a su favor y un Sonego jugado con el saque, el argentino consiguió el último break que le entregó el set por 6-3. Enorme victoria de un Burru que está teniendo una gran semana y le da rienda suelta a la ilusión. En la próxima instancia lo espera el ruso Karen Khachanov.