Inter Miami ganaba, pero Palmeiras se lo empató y ahora jugará ante PSG

El Grupo A del Mundial de Clubes definió a sus clasificados con dos partidazos, y en un partido lleno de emoción el Inter Miami de Lionel Messi empató 2-2 con el Palmeiras en el Hard Rock Stadium. Después de la gran victoria ante Porto, el conjunto de Florida, con el '10' desde el arranque, se puso 2-0 arriba con tantos de Tadeo Allende y Luis Suárez, pero no pudo sostener la ventaja y el Verdão igualó con tantos de Paulinho y Maurício para terminar accediendo a la segunda ronda como primero.

De esta manera, Inter Miami jugará ante París Saint-Germain en octavos de final, lo que significará el reencuentro de Messi con el equipo parisino. Del otro lado, Palmeiras evitó al campeón de la Champions League con el empate agónico y se enfrentará a Botafogo en el primer duelo sudamericano de este Mundial de Clubes.

La definición de Allende para el 1-0 ante Inter Miami (Foto: X @InterMiami)

Inter Miami 2-2 Palmeiras, los goles

En un contragolpe tan simple como letal, el conjunto de Florida se puso en ventaja a los 15 minutos de juego. Luis Suárez bajó con el pecho una pelota alta y se la sirvió a Allende, que metió una velocidad más para irse mano a mano con Weverton, tocársela al palo izquierdo y desatar el festejo del público rosa en Miami. Con este resultado, los dirigidos por Javier Mascherano están pasando como líderes del Grupo A.

En el segundo tiempo Palmeiras se vino con todo buscando el empate, pero del otro lado apareció la jerarquía de un Suárez que volvió a aparecer en todo su esplendor. El uruguayo tomó la pelota afuera del área y se mandó como en sus mejores épocas dejando en el camino a Bruno Fuchs con un enganche y definiendo de zurda ante Weverton para el 2-0 de Las Garzas, que ponen un pie y medio en octavos de final.

Tras aquel 2-0, si Palmeiras merodeaba el área en los primeros minutos del complemento, el partido se transformó en un asedio del elenco paulista contra el área de un Inter Miami cada vez más replegado. Estevão recibió en la medialuna y alcanzó a filtrar un pase espectacular para Paulinho, que definió sobre el cierre de Noah Allen y puso el descuento.

Siguió yendo el Verdão, y faltando sólo tres minutos para los 90 encontró recompensa. Un centro desde la izquierda fue rechazado débilmente por Maximiliano Falcón y la pelota le quedó servida a Mauricio, otro que Ferreira hizo entrar desde el banco, que tomó el rebote de primera y fusiló a Ustari, igualando el encuentro en el epílogo.

No hubo tiempo para más, y en el Inter Miami queda la amargura de no poder sostener un resultado favorable que seguía sumando a las páginas de su historia, sino de evitar al PSG en octavos de final. Más allá de eso, los de Mascherano han excedido las expectativas tras el dubitativo arranque frente a Al Ahly, no solamente accediendo a la siguiente ronda en un Grupo A que no los tenía favoritos pese a tener a Messi y compañía, sino eliminando a un equipo europeo como Porto en el camino. El domingo frente a los parisinos y en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta estará el próximo gran desafío de Las Garzas.

Formaciones

Inter Miami: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Maximiliano Falcón, Tomás Avilés, Noah Allen; Tadeo Allende, Sergio Busquets, Federico Redondo, Telasco Segovia; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Palmeiras: Weverton; Joaquín Piquerez, Murilo, Gustavo Gómez, Marcos Rocha; Lucas Evangelista, Richard Ríos; Facundo Torres, Raphael Veiga, Estêvão Willian; José López. DT: Abel Ferreira.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Estadio: Hard Rock Stadium.

La previa

Palmeiras llega a la definición con +2 de diferencia de gol, mientras que el Inter Miami tiene +1, ambos con cuatro puntos. Con un punto se quedaron el Porto (-1) y Al Ahly (-2), completando las posiciones. En ambos equipos habrá presencia argentina: además de Messi, en el conjunto estadounidense estarán Oscar Ustari, Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Federico Redondo y Tadeo Allende serán de la partida junto a Leo. Del lado paulista, José López, autor de uno de los tantos en la victoria ante los egipcios, irá de arranque, mientras que Agustín Giay será suplente. Aníbal Moreno se pierde el duelo por una lesión.

En caso de derrota, cualquiera de los dos equipos podría quedar eliminado si hay un ganador en el otro cruce del grupo. Si Inter Miami pierde y Al Ahly vence a Porto por mayor margen, Las Garzas dependerán de los criterios de desempate, que contemplan diferencia de gol, goles marcados y hasta puntuación disciplinaria.