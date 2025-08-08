Argentina tiene nuevo campeón mundial en peso pluma

Mirco Cuello se consagró campeón de los peso pluma, versión AMB, luego de derrotar por nockout al mexicano Sergio Ríos en la segunda vuelta del combate celebrado en Libia.

El representante nacional, de 24 años de edad, es el 43° dueño de un cinturón en la disciplina para el país y lo hizo con contundencia para mantener un invicto profesional que acumula ya 16 combates.

Oriundo de la localidad de Arroyo Seco, cercana a Rosario, el santafesino abre de esta manera un extraordinario abanico para presentaciones importantes también en lo económico, sobre todo por su condición de noqueador.

Además del poco habitual lugar en el que se programó la pelea, tuvo la particular presencia de Mike Tyson como espectador. El ex monarca de los pesados vio en vivo la presentación del argentino que ya tiene la atención de los grandes promotores en Estados Unidos.

Su historial

Cuello es uno de los señalados de la nueva generación del pugilismo nacional. Sus primeros pasos en el campo de los rentados los dio en Estados Unidos en el 2020, donde hilvanó seis nock outs consecutivos.

el nuevo campeón del mundo peleó apenas cuatro veces en el país, el resto de sus presentaciones fueron en Colombia (2), México (1), Panamá (1), Uruguay (2) y Estados Unidos (5).

En la Estados Unidos había afrontado los últimos tres combates, con victorias por decisión unánime ante Rudy Garcia y Sulaiman Segawa. Su victoria por la vía rápida más destacada hasta el momento había sido ante Christian Olivo Barreda en el T-Mobile Arena de Las Vegas en febrero de este año.