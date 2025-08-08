Una dura travesía a caballo para asistir a crianceros en la cordillera neuquina

En una jornada que demandó más de once horas de recorrido, el Agente Sanitario Lihue Sprumont y los oficiales de la Policía de Manzano Amargo, Oficial Inspector Daniel Méndez y Sargento Ayudante Mariano González, visitaron seis puestos de invernada en zonas rurales de la cordillera neuquina.

El trayecto, de aproximadamente 35 kilómetros a caballo, incluyó parajes como Piche Ñire, Vega Tres Teros, El Huemul y Costa Varvarco, donde habitan familias crianceras sin acceso a transporte motorizado durante gran parte del año.

Desafíos del recorrido

La comitiva partió a las 8:30 de la mañana con temperaturas bajo cero y debió cruzar ríos hondos, cerros y caminos con barro. El regreso al destacamento policial fue pasadas las 19:30.

Según explicó Sprumont, mantener un animal puede costar entre $200.000 y $300.000 mensuales, por lo que los propios agentes asumen ese gasto.

“Podría decidir no hacerlo si no tuviera los recursos, pero sabemos que estas familias nos esperan”, señaló Sprumont.

Atención médica en los parajes

Durante la recorrida se asistió a más de una decena de personas, entre ellas Juan Pablo Morales (75), su hija Hilda Mariela (40), Atiliano Vázquez y María Antonia Yáñez (ambos de 61), José del Tránsito Retamal (74) y César Francisco Morales (60).

Las tareas incluyeron control de signos vitales, entrega de medicación y registro de necesidades sanitarias.

Gestión de recursos

Ahora, Sprumont elabora un informe para el Ministerio de Salud de Neuquén con el objetivo de que el presupuesto provincial contemple recursos para sostener estas visitas médicas rurales, ya sea mediante la compra de forraje, el alquiler de caballos o el financiamiento de logística.