Trump anunció que se reunirá con Putin en Alaska el 15 de agosto

Finalmente se confirmó el lugar y la fecha de una reunión que puede cambiar el destino de la guerra de Ucrania: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el próximo 15 de agosto se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska.

"La tan esperada reunión entre mi persona y el presidente Vladímir Putin, de Rusia, se llevará a cabo el próximo viernes en el gran estado de Alaska”, dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

La reunión será para discutir el posible fin del conflicto con Ucrania y un intercambio territorial que ha sido calificado como una medida polémica.

Mas temprano, Trump dijo que un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, mediado por Estados Unidos, podría incluir un intercambio de territorios que "beneficie a ambos", aunque reconoció que una negociación de ese tipo es "complicada". Adelantó también que se reunirá "pronto” con el líder del régimen ruso.

"Hablamos de un territorio disputado durante tres años y medio, con la muerte de muchos rusos y ucranianos. Es complicado. Habrá intercambios de territorios para beneficio de ambos", afirmó el mandatario, quien confirmó que se encontrará con Putin para dialogar sobre una tregua en el conflicto.