Nico Vázquez suspendió las funciones de Rocky del fin de semana y se filtró el motivo

Nicolás Vázquez atraviesa días difíciles, tanto en lo personal como en lo profesional. Tras anunciar públicamente su separación de Gimena Accardi, ahora una complicación física lo obliga a frenar su trabajo en el teatro. El protagonista de Rocky venía arrastrando dolores por una lesión previa, pero en las últimas horas la situación empeoró y la producción tuvo que tomar una decisión.

Este fin de semana, el actor comunicó a través de sus redes sociales que las funciones programadas de la obra quedaban suspendidas. La noticia sorprendió a sus seguidores y al público que ya tenía sus entradas, ya que Nicolás Vázquez se había mostrado siempre dispuesto a cumplir con su agenda, incluso en momentos de malestar físico.

En su mensaje, Nicolás Vázquez explicó que sufrió un desgarro en el músculo piramidal, una lesión que le impide realizar los exigentes movimientos que requiere el papel. “No puedo subir al escenario en estas condiciones”, expresó, agradeciendo de inmediato el cariño y la comprensión del público.

La producción de Rocky informó que las presentaciones afectadas serán reprogramadas para el mes próximo. Quienes no puedan asistir en las nuevas fechas podrán solicitar el reintegro del dinero o el cambio de entradas a través del mismo sistema de compra. “Gracias por el apoyo en este momento”, agregó el artista en su comunicado.

Cabe recordar que no es la primera vez en la temporada que Nicolás Vázquez enfrenta problemas físicos. Semanas atrás, sufrió una lesión intercostal durante una de las funciones y, a pesar del dolor, decidió continuar en escena hasta el final. En esa oportunidad, fue atendido de inmediato y trasladado al Sanatorio Finocchietto, donde le realizaron estudios.

El periodista Ángel de Brito había contado entonces que, a pesar de la incomodidad y las recomendaciones médicas, el actor no suspendió ninguna fecha, priorizando su compromiso con el público. Sin embargo, el nuevo cuadro parece más complejo y obliga a un período de reposo.

La lesión en el músculo piramidal suele requerir cuidados específicos y rehabilitación para evitar complicaciones mayores, algo que en este caso resulta fundamental para un espectáculo que demanda esfuerzo físico constante.

Mientras se recupera, Nico Vázquez recibe mensajes de aliento de sus fanáticos y colegas. Todos esperan verlo pronto nuevamente sobre el escenario, encarnando a Rocky que tantas ovaciones viene cosechando.