Julieta Prandi se descompensó en el juicio contra su ex: cómo está ahora

Con la voz quebrada por la emoción, Julieta Prandi brindó un testimonio estremecedor en el juicio que inició contra su expareja, Claudio Contardi, acusado de violencia de género y abuso sexual agravado. Durante tres jornadas cargadas de tensión, la modelo y conductora relató ante el tribunal las secuelas que le dejó una relación marcada por el maltrato, el aislamiento y el horror. En esta jornada, no pudo aguantar la situación y se quebró, a tal punto que debió ser atendida por los médicos tras descompensarse.

Luego de sus palabras finales, Julieta Prandi se quebró y comenzó a llorar de manera desgarradora, lo que obligó a que un médico presente en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Campana la asistiera. Este momento conmovió a todos los presentes y dejó en evidencia la magnitud del impacto que sufrió.

Su abogado, el doctor Javier Baños, explicó a la salida del tribunal las medidas que solicitaron para proteger la integridad física y psicológica de la conductora. “Pedimos que se extremen las medidas tendientes a garantizar la seguridad psicofísica de ella, que haya una custodia fija en el domicilio de Julieta, en el de sus padres, que un patrullero la acompañe ahora hasta su domicilio, y otro hasta la ciudad de Pinamar a los padres, hasta que se dicte el veredicto”, detalló.

Ante la consulta sobre la situación del imputado, Baños señaló que “quizás se dio una orden secreta a la Policía para que lo siga y para que no se profugue, yo eso no lo sé”. Mientras tanto, la incertidumbre sobre la seguridad de Prandi se mantuvo fuera del tribunal.

“¿Da la impresión de que Julieta Prandi quedó presa en el tribunal? Porque hace más de una hora que terminó la audiencia y ella no puede salir”, consultaron a Baños. “Sí, ella y todos nosotros. Ojalá venga el móvil policial lo antes posible”, respondió, visibilizando la complejidad de la situación.

El abogado también hizo hincapié en la falta de recursos para garantizar la seguridad de víctimas en la provincia de Buenos Aires: “No es fácil darle una custodia, imaginate la cantidad de patrulleros que faltan en la provincia de Buenos Aires, donde cada año se denuncia un millón de delitos, hay 3 mil muertes, casi 10 millones de personas viviendo en la indigencia, sin casa. O sea, estamos en condiciones muy precarias”.

Cuando le preguntaron a quién responsabilizaba por todo lo que atraviesa Prandi, fue categórico: “Yo responsabilizo a las personas que han dejado al país en las condiciones en que lo encontramos en este momento”. La modelo continúa su lucha judicial, con el apoyo de su entorno y la firme intención de buscar justicia.