El viernes se cerró con empate en Rosario y victoria de Lanús como local

Cerrando la programación del viernes, por la 4ª fecha del Clausura 2025 en la Liga Profesional, Newell’s Old Boys y Central Córdoba de Santiago del Estero empataron 1 a 1 en el "Coloso Marcelo Bielsa", mientras que en el sur del Gran Buenos Aires, Lanús derrotó a Talleres de Córdoba 1 a 0.

El duelo de la zona A no estuvo exento de polémicas y para el dueño de casa no terminó siendo tan mal negocio el reparto de puntos ya que jugó con un hombre menos por la expulsión de Luca Regiardo a los 35 minutos del primer tiempo.

El futbolista del equipo rosarino había sido amonestado, pero luego de recibir el llamado desde el VAR, el juez Andrés Merlos rectificó su sanción disciplinaria inicial y le terminó mostrando la tarjeta roja.

Ese fue un momento de mucha tensión, porque cuando el colegiado se acercó al monitor de la herramienta tecnológica fue agredido desde la tribuna con un par de objetos contundentes, entre ellos un encendedor que le fue arrojado desde la platea. Finalmente, después de unos segundos de zozobra, las acciones continuaron.

Lo que lamentaron los rosarinos es que había pasado a ganarlo a los 40 del complemento por intermedio de Gonzalo Maroni y lo empató el ingresado Gonzalo Verón en el primer minuto de tiempo adicionado.

Con este punto, al visita afianza su colecta de puntos en el ámbito nacional, mientras transita con suceso su participación en la Sudamericana, luego de haber quedados eliminados en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En La Fortaleza

Mientras tanto, por la zona B, Lanús se hizo fuerte en su cancha y derrotó a la T de Carlos Tévez con el gol de Rodrigo Castillo casi en la última del primer tiempo.

Con estos tres puntos, el Granate sigue de cerca a San Lorenzo y a la espera de lo que suceda con River en su visita a Independiente. Para los cordobeses, una caída que lo mantiene afuera de los 8 clasificados de manera transitoria.