Viernes 08 de Agosto, Neuquén, Argentina
¿Vuelven las ráfagas? Así estará el sábado en la provincia de Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional informó cómo estarán las condiciones del tiempo en Neuquén Capital, Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal.

Por Redacción

Viernes, 08 de agosto de 2025 a las 22:40
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este sábado 9 de agosto en la provincia de Neuquén una jornada con variaciones de nubosidad, temperaturas frescas a templadas y presencia de vientos moderados a fuertes en algunas localidades, especialmente en la capital, donde se esperan ráfagas de hasta 50 km/h.

Neuquén Capital: cielo variable y ráfagas intensas

En Neuquén Capital, la madrugada comenzará despejada con 8 grados y vientos del norte entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. Durante la mañana, el cielo estará ligeramente nublado con un descenso a 3 grados, manteniendo las ráfagas fuertes del norte. Hacia la tarde, la temperatura alcanzará los 15 grados con nubosidad parcial y vientos del noroeste de similar intensidad. La noche será parcialmente nublada con 10 grados y vientos moderados del noroeste.

Zapala: neblinas y clima templado por la tarde

En Zapala, el sábado comenzará despejado con 1 grado y vientos suaves del noroeste. La mañana estará marcada por neblina y viento moderado, mientras que por la tarde se prevé cielo parcialmente nublado y una máxima de 14 grados, con vientos del oeste. La noche mantendrá nubosidad parcial, 7 grados y viento moderado.

San Martín de los Andes: neblina matinal y ambiente fresco

San Martín de los Andes presentará neblina en la madrugada y mañana, con temperaturas cercanas a 2 y 1 grado respectivamente, y vientos suaves a moderados del noroeste. Por la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado con 10 grados y vientos del oeste, manteniendo condiciones similares en la noche, donde la temperatura descenderá a 2 grados.

Chos Malal: jornada con cielo parcialmente nublado

En Chos Malal, la madrugada será despejada con 4 grados y viento leve del noroeste. Durante la mañana, el cielo estará ligeramente nublado con 3 grados y vientos moderados, mientras que por la tarde se prevé nubosidad parcial, 15 grados y vientos del oeste. La noche tendrá condiciones similares, con 6 grados y viento moderado.

