¿Vuelven las ráfagas? Así estará el sábado en la provincia de Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este sábado 9 de agosto en la provincia de Neuquén una jornada con variaciones de nubosidad, temperaturas frescas a templadas y presencia de vientos moderados a fuertes en algunas localidades, especialmente en la capital, donde se esperan ráfagas de hasta 50 km/h.

Neuquén Capital: cielo variable y ráfagas intensas

En Neuquén Capital, la madrugada comenzará despejada con 8 grados y vientos del norte entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. Durante la mañana, el cielo estará ligeramente nublado con un descenso a 3 grados, manteniendo las ráfagas fuertes del norte. Hacia la tarde, la temperatura alcanzará los 15 grados con nubosidad parcial y vientos del noroeste de similar intensidad. La noche será parcialmente nublada con 10 grados y vientos moderados del noroeste.

Zapala: neblinas y clima templado por la tarde

En Zapala, el sábado comenzará despejado con 1 grado y vientos suaves del noroeste. La mañana estará marcada por neblina y viento moderado, mientras que por la tarde se prevé cielo parcialmente nublado y una máxima de 14 grados, con vientos del oeste. La noche mantendrá nubosidad parcial, 7 grados y viento moderado.

San Martín de los Andes: neblina matinal y ambiente fresco

San Martín de los Andes presentará neblina en la madrugada y mañana, con temperaturas cercanas a 2 y 1 grado respectivamente, y vientos suaves a moderados del noroeste. Por la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado con 10 grados y vientos del oeste, manteniendo condiciones similares en la noche, donde la temperatura descenderá a 2 grados.

Chos Malal: jornada con cielo parcialmente nublado

En Chos Malal, la madrugada será despejada con 4 grados y viento leve del noroeste. Durante la mañana, el cielo estará ligeramente nublado con 3 grados y vientos moderados, mientras que por la tarde se prevé nubosidad parcial, 15 grados y vientos del oeste. La noche tendrá condiciones similares, con 6 grados y viento moderado.