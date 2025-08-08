A Huracán le alcanzó con poco para llevarse un triunfazo ante Tigre

Por la 4ª fecha del Clausura 2025 en el fútbol grande de la Argentina, Huracán derrotó a Tigre como visitante 1 a 0 con el gol de Leonardo Gil a los 11 minutos del segundo tiempo.

El trámite no justificó ni acumuló méritos suficientes para ninguno de los dos. Lo más justo para el trámite no sólo que hubiese sido el empate, sino que se justificaba la placa en blanco.

Sin embargo, el visitante acertó a los 11 del complemento, en una de las pocas que fue a presionar la salida de su rival bien arriba, recuperó y comenzó la trepada de Gil por la izquierda, quien con un remate cruzado encontró un desvío para terminar superando al arquero Felipe Zenobio.

En ventaja, el Globo se aferró a ese resultado, continuó en la disputa de la pelota en mitad de cancha y llenó de urgencias a un Tigre que no tuvo ideas colectivas ni individuales para superar al bueno de Hernán Galíndez que volvió al arco del equipo de Parque Patricios.

La primera mitad, en el primer tiempo, ya había sido aburrido e igual de disputado en Victoria. Entre la falta de creatividad del visitante y la falta de espacios para el local, casi no hubo emociones, apenas un remate ancho de Jabes Saralegui a los 15 minutos.

Para Huracán es importante sumar en su lucha por clasificar a las copas internaciones y en el local la victoria cotizaba para continuar siendo protagonista en este arranque del Clausura.

La alegría fue solamente de la visita que se terminó llevando un gran premio en su excursión por Tigre para reacomodar la campaña y dejará atrás la eliminación en Copa Argentina.

Acciones del segundo tiempo

45+5 del complemento. Lo tuvo Tigre para el empate, a la salida de un tiro de esquina, cebezazo y De la Fuente la sacó de la línea, El arquero Galíndez ya había sido superado.

34 Minutos del complemento. Dura lesión para Leonardo Sequiera. el delantero duró apenas 10 minutos en cancha ya que había ingresado a los 24 del complemento por Urzi. Lo reemplazó Matías Tissera.

31 Minutos del complemento. Lo controla Huracán. Gana y no lo sufre ante Tigre como visitante.

11 Minutos del complemento. Gol de Huracán, Gil. Recuperó el Globo en la salida de Tigre, el mediocampista visitante llegó por izquierda y probó al arco, se desvió la pelota y superó a Felipe Zenobio.

5 Minutos de segundo tiempo. Primeras jugadas del complemento y las mismas características del primero. Cuesta imaginar cómo alguno de los dos podría llegar al gol.

20:02 Comenzó el segundo tiempo.

Aburrido y disputado primer tiempo en Victoria, con el empate parcial entre dos equipos muy parecidos en todo.

Entre la falta de creatividad del visitante y la falta de espacios para el local, la primera mitad se fue sin emociones, apenas un remate ancho de Jabes Saralegui a los 15 minutos que lejos estuvo de preocupar al arquero Hernán Galíndez, quien vuelve al arco del Globo tras una lesión.

Para Huracán es importante sumar en su lucha por clasificar a las copas internaciones y en el local la victoria para continuar siendo protagonista en este arranque del Clausura.

Deberán cambiar, y mucho, como para convertirse en peligrosos para el complemento y tratar de provocar alguna emoción cierta sobre los arcos.

Acciones del primer capítulo

40 Minutos. Sin emociones sobre los arcos. Todo sigue 0 a 0 en Victoria.

21 Minutos. Partido enredado, poca claridad. Huracán no hilavana jugadas en ofensiva.

15 Minutos. Llegó Tigre. Remate de Saralegui adentro del área. Sale mordida y ancha por el palo derecho del arco defendido por Galíndez.

11 Minutos. Amarilla para Cardona en Tigre.

9 Minutos. Partido disputado en la mitad de la cancha. A los dos les cuesta llegar a las áreas rivales.

6 Minutos. Amonstado De la Fuente en Huracán.

4 Minutos. Partido parejo. Tigre es el que intenta hacerse de la pelota e instalarse en campo rival.

19:00 comenzó el partido en Tigre.

Formaciones confirmadas

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Diego Sosa; Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Santiago González, Héctor Fértoli; Ignacio Russo, Braian Martínez. DT: Diego Dabove.

Huracán: Hernán Galíndez; Hernán De la Fuente, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, Leandro Lescano; Lucas Carrizo, Emmanuel Ojeda; Juan Bisanz, Leonardo Gil, Agustín Urzi; Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.

Arbitro: Hernán Mastrángelo.

La previa

El dueño de casa, dirigido por Diego Dabove, viene de la alegría por Copa Argentina, donde eliminó nada menos que a San Lorenzo, mientras que el visitante, al mando de Frank Kudelka, hasta el momento ha sumando menos de lo merecido y se quedó afuera de la Copa ante Lanús.

Más allá de actualidades, ambos entrenadores tienen la intención de protagonizar en este segundo semestre, los de Parque Patricios con el gran objetivo de clasificar a un certamen internacional.

Desde los nombres, buenas individualidades para seguir a través de la transmisión de TNT Sports. Jabes Saralegui, el buen juvenil que pertenece a Boca, pero se fue a buscar minutos a otro lado con la camiseta de Tigre y en Huracán el lateral Leandro Lescano, quien ya está en carpeta de muchos para el próximo mercado de pases. Además, reaparece en el arco el internacional Hernán Galíndez.

Dirige Hernán Mastrángelo es apenas el inicio de un viernes que también tendrá por la noche a Newell’s esperando por Central Córdoba de Santiago del Estero por la zona B y a Lanús contra el Talleres de Carlos Tévez por la misma zona.