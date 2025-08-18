Doña Corina, a los 82 años, conoció por primera vez la mágica Cascada La Fragua

Las cascadas son un ejemplo impresionante de la belleza natural de toda la geografía del norte neuquino, con el agua de los ríos cordilleranos fluyendo y creando un espectáculo visual y auditivo impresionante.

Por esta razón imaginar a una persona de 82 años experimentando la emoción de descubrir la caída de una cascada es un momento verdaderamente especial. Así ocurrió en la tarde de este lunes cuando doña Corina Alfaro, junto a su hija Clide, trepó el empinado sendero y pudo llegar por primera vez al pie de la mítica Cascada La Fragua.

Un sueño cumplido. “Siempre la veía de lejos y hoy me animé y llegué a sentir esta emoción mágica”, contó la reconocida criancera. Ella reside desde toda la vida en el paraje Pichi Neuquén (en la zona que es conocida como El Pino) y allí junto a su esposo Juan María Morales, le entregaron 14 hijos a este paraíso del Alto Neuquén. Uno de ellos ya partió al cielo, así que seis mujeres y siete varones comparten con ellos en la actualidad sus días y sus trabajos. “Mi madre toda su vida fue mujer de campo y criancera. Además para ayudar al sustento de la familia también hacía tejidos. Mi padre es criancero y jubilado de Bosques de la provincia”, contó Clide Morales, una de las hijas del matrimonio pionero del lugar.

Doña Corina, con sus 82 años sobre sus espaldas, sigue vital y muy activa. En los veranos aún pastorea a sus animales en Cajón Molina, un paraje ubicado en las cercanías del límite con el vecino país de Chile.

La prodigiosa naturaleza de Manzano Amargo tiene la enorme capacidad de inspirar y emocionar a personas de todas las edades, y en este caso, la experiencia ha sido aún más significativa debido a la edad y a la perspectiva de esta abuela que con la ayuda de un bastón llegó hasta el balcón de la pequeña pasarela que corona todo el trayecto de aproximación.

La Cascada La Fragua es un destino natural impresionante ubicado en el norte de la provincia del Neuquén. Este salto de agua, superior a los 30 metros, es un ejemplo de la belleza natural de la región y un atractivo turístico muy popular.

La hija de doña Corina pudo capturar la memoria del momento en fotos y videos que lo perpetuarán para siempre y serán un legado de un instante familiar en un rincón maravilloso de nuestra Patagonia neuquina.