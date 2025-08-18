Cayó Marcos Figueroa: el prófugo que se escapó dos veces de comisarías en Cipolletti

La Policía de Río Negro logró capturar a Marcos Edgardo Figueroa, uno de los dos internos que se habían escapado de la Comisaría 4° de Cipolletti sin que nadie lo notara. El operativo se concretó hoy, poco después de las 18:30, en una vivienda ubicada sobre calle J. Hernández. El delincuente de 35 años, fue puesto a disposición de la fiscalía de turno y se espera que mañana se le formulen nuevos cargos por la fuga.

La recaptura se dio luego de que se activara un operativo cerrojo en rutas, caminos vecinales y puentes carreteros hacia Neuquén. También se pidió colaboración a fuerzas de seguridad de provincias vecinas. La Brigada de Investigaciones trabajó para dar con el paradero del prófugo, que ya había protagonizado una evasión en octubre del año pasado. También colaboraron las distintas unidades y los operadores del sistema de monitoreo 911, quienes revisaron varias horas de grabaciones.

En la fuga anterior, Figueroa y otros tres internos forzaron un candado, saltaron un muro perimetral y desaparecieron de la Subcomisaría 79°, en el barrio 1200 Viviendas. Uno de ellos se entregó a las pocas horas, pero Figueroa y José Miguel Ríos Zapata se mantuvieron prófugos durante meses. También estaba en ese grupo Axel Malcon Sepúlveda Rosetti, imputado por tentativa de homicidio agravado, que sigue sin ser localizado.

La fuga del fin de semana volvió a poner en evidencia la orden judicial por la que Figueroa y Ríos Zapata estaban alojados en una comisaría céntrica, a pesar de tener antecedentes recientes por evasión. Ambos solicitaron a través de sus defensores, no ser alojados en las cárceles de Roca o Cipolletti, argumentando problemas con otros internos y peligro para su integridad física.

Ríos Zapata, de 21 años, sigue prófugo. Está acusado por tentativa de robo en poblado y en banda. La Policía mantiene los controles activos y no descarta nuevos allanamientos en las próximas horas.