Liga Federal: Pérfora va por la gloria y el ascenso en Gualeguaychú

Este sábado, Pérfora de Plaza Huincul irá en busca del ascenso a la Liga Argentina de básquet 2026. En una de las series definitorias de la Liga Federal 2025, el representativo de Plaza Huincul visitará a Central Entrerriano desde las 21 en el estadio José María Bértora de Gualeguaychú en el marco del segundo juego de las finales de la Conferencia Sur.

El fin de semana pasado los neuquinos se impusieron por 83 a 77 el primer juego en calidad de locales. El elenco dirigido por Fernando Claris logrará el ascenso si vuelve a imponerse esta noche. Si el local se queda con el segundo duelo, todo se definirá el domingo en un mano a mano por el boleto a la siguiente categoría.

Los neuquinos vienen realizando una campaña digna de admiración desde la temporada pasada, que ya viene desde el título que logró en el PreFederal el año pasado. En la actual temporada, mantuvo la base del equipo y fue el mejor de la fase regular. Luego ratificó su favoritismo en los playoffs y siguió avanzando hasta esta instancia. En la ida, fue un encuentro muy parejo, el Verde cerró mejor cada parcial y estuvo más fino en los momentos calientes para lograr una victoria clave como local en el primer juego.

Más de 200 hinchas viajaron a la capital del carnaval argentino, en tres colectivos que salieron desde Plaza Huincul y que esta noche estarán alentando en forma presencial desde el costado del rectángulo de juego.

Los locales llegan si margen de error, una derrota los dejaría sin mañana. En Neuquén, el equipo que orienta Martín Pascal cortó una tremenda racha de ocho victorias seguidas en estos playoffs.

“El equipo está bien de cara al partido porque, como lo hicimos durante toda la temporada, fuimos competitivos allá y estuvimos a dos posesiones de traernos la victoria así que dentro todos nos volvimos satisfecho”, manifestó el interno Aquiles Montani Wortzel y agregó que "la clave para hoy es tratar de que nos hagan tantos puntos de contragolpe e intensificar un poco más la marca en el uno contra uno, que obviamente son buenos en esa faceta”, expresó sobre los aspectos a ajustar para lograr la victoria que nivele la serie, en relación a lo que fue el partido en Plaza Huincul. Y agregó: “Debemos lograr que no corran tanto la cancha, es decir, aplicar nuestro plan defensivo que nos trajo hasta acá, porque después adelante nuestro juego fluye. Allá, por momentos se dio y por otro no, como así también repercutió lo desgastante que fue el viaje, pero no es excusa, ya dimos vuelta la página y estamos enfocados en ganar y definir todo el domingo”.