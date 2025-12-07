Un año más, la ciudad neuquina será escenario de la tradicional Marcha del Orgullo, la cual se realiza en distintas épocas del año en todo el país. En Neuquén se celebrará este domingo 7 de diciembre, a partir de las 17, en el espacio Intercultural Graciela Alonso en el Parque Central, más conocido como Los Arcos Romanos.

El cronograma de actividades cuenta con shows musicales, feria de emprendedores y presentación de artistas locales. Durante el tiempo que dure la marcha habrá restricción del tránsito en las zonas afectadas para que el grupo de gente pueda manifestarse pacíficamente, sin presencia de vehículos

Este año, la edición número 25 de la Marcha se realiza bajo el lema "Frente al odio y la violencia, el orgullo es resistencia", buscando poner el foco en el aumento de violencia y discursos de odio que afectan directamente a la comunidad del colectivo.

El cronograma del día

La jornada comenzará a las 17, con una feria de emprendedores y artistas locales, algunos de los que se presentarán son DJ Lautaro, Noah Lucca, Luriel, Shimmy Queen, entre otros.

Las actividades siguen a las 19 con la presentación de un bloque folklórico por primera vez, con la actuación de la banda Invisibles que llegan desde Buenos Aires, también Cimarronas, Gise V y Río Jarana.

La marcha está prevista para comenzar a las 20 y el cierre será a las 21 a cargo de Tía Marilú y Sudor Marika, en el mismo espacio donde se desarrollarán las primeras propuestas.

La movilización comenzará desde Los Arcos, dirigiéndose por calle La Pampa, luego seguirán por Alcorta, subirán por la Avenida Argentina, llegarán al Monumento a San Martín, bajarán nuevamente por la Avenida y finalizarán por calle Sarmiento. Durante el recorrido habrá presencia de personal de tránsito para que los vehículos no circulen y no haya incidentes.

La Marcha ha sido declarada de Interés por la Legislatura de Neuquén, donde destacaron su "aporte a la defensa y promoción de los derechos humanos, la igualdad, la diversidad y la inclusión social".

Ya que el pronóstico para este domingo indica una máxima de 35°, desde la organización recomiendan asistir con agua y algo para protegerse del sol. Además recordaron que las personas de la Comisión Organizadora van a estar identificadas con remera blanca y el logo, se puede acudir a ellas en caso de necesitar ayuda o no sentirse bien.

Invitan a toda la comunidad a participar, familias y organizaciones sociales, para pasar un día rodeados de música y diversión, luchando por los derechos y celebrando los logros del colectivo LGBTIQ.