El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se celebró en Neuquén con espectáculos musicales, stands de emprendimientos, colores y alegría que le dieron vida a la Isla 132, en el sector de Recursos Hídricos. El día se festeja todos los años los 3 de diciembre.

Instituciones, asociaciones civiles, familias y funcionarios municipales estuvieron presentes disfrutando de las actividades. La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, destacó que este tipo de iniciativas están directamente vinculadas con los cuatro ejes de gestión del intendente Mariano Gaido: una ciudad moderna, planificada, participativa e inclusiva.

Además, señaló que la propuesta surgió en la mesa de trabajo del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, donde confluyen distintos actores sociales.

“Se trata de visibilizar en una ciudad donde realmente se trabaja mucho la accesibilidad en todos sus términos”, afirmó, y agregó que esta jornada también permite cerrar el año junto a familias, asociaciones, institutos y fundaciones que abordan la discapacidad. “Es integrador, participativo, una fiesta de fin de año y una inyección de energía para continuar el año que viene”, dijo la funcionaria.

De Giovanetti también anunció que el 5 de enero comenzarán las colonias de vacaciones para personas con discapacidad, que este año tendrán dos sedes: el Círculo Policial y el Club Alta Barda. Destacó además el trabajo articulado con el área de Vinculación Estratégica y Discapacidad para llevarlas adelante.

“Las personas con discapacidad tienen condiciones de igualdad en nuestra ciudad, y para eso trabajamos”, remarcó.

Por otro lado, la subsecretaria de Discapacidad, Isabel Mosna, expresó: “Venimos trabajando desde la Secretaría de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional en este tipo de actividades, donde participan asociaciones y emprendedores, y que forman parte de las propuestas que impulsamos a lo largo del año”.

Por último, subrayó: “Esta iniciativa busca visibilizar, y para nosotros, desde la Municipalidad, es fundamental”.