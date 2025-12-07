Desde las 19hs en La Bombonera, Boca recibe a Racing por la semifinal del Torneo Clausura de la liga Profesional. El equipo de Úbeda llega como candidato, pero Costas y compañía saben lo que es dar el golpe de visitante.

Darío Herrera impartirá justicia en uno de los choques sobresalientes del cierre de temporada. Por un lado está el Boca de Claudio Úbeda, lleno de confianza luego de 6 victorias consecutivas y con un 11 que casi sale de memoria. Para este juego, recupera a Alan Velasco y Ander Herrera, mientras que Brian Aguirre quedó descartado por lesión.

La duda en el inicial pasa por el mediocampo, si suma un mediocampista central y juega solo con Merentiel en la delantera, o mantiene a Milton Giménez en el ataque.

Por su parte Racing llega de dos grandes triunfos de local, en octavos dejó en el camino a River por 3-2 con un gol de 93 minutos de Martirena, mientras que en cuartos de final le ganó a Tigre por penales tras igualar en cero.

Gustavo Costas tiene varias bajas para el juego de hoy, Martirena y Santiago Sosa vieron la roja en el cotejo pasado, mientras que están descartados Zaracho, Marcos Rojo, y Elías Torres. Lo positivo es que recupera a Bruno Zuculini para el mediocampo.

El ganador accederá a la gran final de la competencia y se enfrentará con el ganador de Gimnasia vs Estudiantes LP.

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos. Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido

Hora: 19.00

TV: ESPN Premium y TNT Sports

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: La Bombonera