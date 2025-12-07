El Turismo Carretera ya tiene su campeón para el 2025. Agustín Canapino se consagró antes del Gran Premio Coronación que se disputará en la Plata, ya que el piloto de Arrecife ganó la Serie 1 de la última fecha, y sacó la diferencia necesaria para asegurar su quinta corona.

La temporada del automovilismo nacional está llegado a su fin, y a falta de que se corra el Premio Coronación, el Titán de Arrecife se coronó por quinta vez en su carrera del TC. A lo largo del año, ganó 9 series de las 14 disputadas, en una campaña sobresaliente luego de su paso por el IndyCar.

En las 14 fechas disputadas, ganó 5 carreras, cuatro de ellas de forma consecutiva, más dos podios, haciendo un total de 7 en 14 participaciones. A estos número se le suma las 7 pole conseguidas.

Para la gran final en la Plata, Canapino llegó con 199.5 puntos, por encima de Santiago Mangoni 135.25. Tercero Agustín Rossi con 131.25, misma cantidad que Marcos Landa.

Ahora el piloto de Chevrolet Camaro, atendido por el Canning Motorsport, alcanzó la marca de Oscar Gálvez. La primera corona de Canapino fue en el 2010, luego llegaron los consecutivos del 2017, 2018 y 2019. Ahora se agrega el 2025.