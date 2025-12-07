Se confirmó el fallecimiento del hombre que se había descompensado tras sufrir un paro cardíaco este sábado, cuando caminaba hacia el refugio Laguna Negra, en la zona de Rancho Manolo. El episodio ocurrió en una jornada de altas temperaturas, con más de 27 grados en el sector.

Cuando ocurrió la descompensación dos médicos que también transitaban el sendero fueron los primeros en asistir al hombre. De inmediato iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al constatar la falta de signos vitales. Sin embargo horas después se confirmó que murió.

Según fuentes de la montaña, el hombre caminaba con un amigo y se descompensó transitando una zona alta del bosque, cuando le faltaba poco para llegar.

Tenía 45 años y por el momento no se conoce su identidad. A pesar de que se dispuso un operativo de emergencia para llegar a la zona montañosa de Bariloche con urgencia, el hombre murió antes.

Ya que el operativo se desarrolló en un área con pendientes pronunciadas y sombra limitada, los grupos de emergencia debieron acercarse a pie, sumado a las complejas condiciones del sendero que es estrecho y en subida. El trabajo se coordinó desde distintos puntos del recorrido para intentar acelerar la asistencia.

A pesar de los esfuerzos el hombre no pudo ser reanimado ni trasladado al Hospital. El Parque Nacional Nahuel Huapi dispuso evacuar el cuerpo en helicóptero. Aun no hay información oficial sobre los motivos del fallecimiento e interviene el Ministerio Público Fiscal de Bariloche para determinar las causas exactas de muerte.