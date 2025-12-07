El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia del Chubut definió quiénes serán sus autoridades para el período 2026/2027.



El Dr. Andrés Giacomone presidirá el alto cuerpo judicial desde el 1 de abril de 2026 y hasta el 31 de marzo del año 2027 inclusive, en tanto que la vicepresidencia 1° del cuerpo será ejercida por el Dr. Javier Gastón Raidan –actual presidente del cuerpo- mientras que la vicepresidencia 2° será ejercida por el Dr. Ricardo Alberto Napolitani.

