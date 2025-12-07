¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 07 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
PODER JUDICIAL DE CHUBUT

El Superior Tribunal de Justicia definió sus autoridades para el período 2026/2027

Andrés Giacomone presidirá el cuerpo judicial desde el 1 de abril de 2026 hasta el 31 de marzo del 2027. Quiénes quedaron al frente de las vicepresidencias.

Por Redacción

Domingo, 07 de diciembre de 2025 a las 12:45
PUBLICIDAD

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia del Chubut definió quiénes serán sus autoridades para el período 2026/2027.


Los ministros que componen el máximo organismo judicial de la Provincia por unanimidad definieron las autoridades del período a iniciarse el próximo 1 de abril.


A través del Acuerdo Plenario N° 5606/2025 los ministros del Superior Tribunal de Justicia definieron por unanimidad las autoridades para el período 2026/2027.


El Dr. Andrés Giacomone presidirá el alto cuerpo judicial desde el 1 de abril de 2026 y hasta el 31 de marzo del año 2027 inclusive, en tanto que la vicepresidencia 1° del cuerpo será ejercida por el Dr. Javier Gastón Raidan –actual presidente del cuerpo- mientras que la vicepresidencia 2° será ejercida por el Dr. Ricardo Alberto Napolitani.
 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD