La vida de Angie Fort cambió por completo con la llegada de Isidro, el hijo de su papá Eduardo Fort y Rocío Marengo. Sin buscarlo, la adolescente quedó en el centro de la atención pública y hoy, con un estilo propio y una frescura inesperada, comenzó a mostrar quién es realmente. Su presencia en redes la volvió visible y abrió preguntas sobre su relación con su familia ensamblada.

Antes de que Marengo entrara en la historia, Angie creció bajo el hermetismo tradicional del clan Fort. Sin embargo, en los últimos meses dejó ver una faceta mucho más abierta. Videos, bromas, dinámicas familiares y una personalidad desinhibida comenzaron a posicionarla como influencer. En uno de sus clips, jugando con el humor ácido que la caracteriza, escribió: “Yo dije que era un pelotudo, no que dejó de ser el amor de mi vida”.

La complicidad con su papá es un sello de sus contenidos. En otro video, mientras mostraba a Eduardo Fort eligiendo ropa, lanzó: “Perdón por llegar tarde, papá estaba eligiendo su outfit”, y remató en la descripción: “En realidad iba a poner que estaba cagando, pero me dio cosita”. Ese tipo de humor espontáneo la convirtió en una de las figuras jóvenes más comentadas dentro del universo Fort.

En cuanto a Rocío Marengo, Angie fue revelando la relación con el tiempo. Aunque la mediática no aparece tanto en sus videos, la dinámica entre ambas quedó clara en un trend de TikTok que se volvió viral: un baile de bachata donde la adolescente, su papá y Marengo compartían un momento distendido mientras Rocío ya estaba embarazada de Isidro. Un registro que derribó cualquier rumor de distancia.

Ese costado afectuoso también tiene espacio para juegos y celos humorísticos. En otra secuencia, filmada en un ascensor, Marengo besaba a Eduardo mientras sonaba Obsesión y Angie interrumpía la escena para abrazar a su papá. “De repente se picó”, escribió, transformando una situación cotidiana en un chiste familiar que muchos usuarios celebraron.

Detrás de esa exposición creciente, Angie Fort comienza a construir su camino. Ya superó los 73 mil seguidores y muchas marcas la buscan para promociones. Entre humor, moda y escenas de su vida, la joven heredera muestra un perfil que recuerda al de su tío Ricardo y su prima Marta: teatral, espontáneo y con un instinto natural para la cámara.

Con la llegada de Isidro y una familia ensamblada más consolidada, Angie atraviesa un momento de transición. Creció frente al público sin haberlo planeado, encontró un lugar propio en redes y, sobre todo, dejó ver que su relación con Eduardo Fort y Rocío Marengo pasa por la complicidad, el afecto y un tono confesional que cada vez suma más intriga sobre su nueva etapa.