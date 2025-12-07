Las autoridades informaron de un siniestro fatal ocurrido en la madrugada de este domingo en el km 7 de la Ruta 151. Un joven perdió la vida tras caer al canal con su auto, junto a otros dos ocupantes que resultaron ilesos.

El trágico hecho ocurrió en la madrugada, alrededor de las 4.30, en el km 7 de la Ruta Nacional 151 de Cipolletti, camino a Ferri. Allí un Clio color blanco con tres ocupantes se precipitó al canal tras un presunto despiste del conductor.

De los tres ocupantes, dos lograron salir por sus propios medios. El joven restante, que ocupaba el asiento trasero del vehículo, fue rescatado por sus compañeros de la superficie pero pese a los intentos de reanimación cardio pulmonar, falleció horas después en el hospital local.

Tenía 27 años y se domiciliaba en Neuquén. Por el momento no se conoce su identidad.

Fuentes oficiales señalaron que los jóvenes eran compañeros de trabajo y retornaban de un evento laboral de fin de año. El conductor de 22 años dio positivo el alcoholemia, aunque todavía no se conoce el valor exacto. El mismo habría perdido el control y se fue al canal lindante a la ruta.

Por estas horas el conductor está demorado mientras avanzan las investigaciones, el auto también fue extraído del canal y secuestrado para las pericias correspondientes.

De la tarea participó el Cuerpo de Seguridad Vial, Siarme y la policía de Ferri, dependiente de la Unidad 32. En el caso trabaja el Descatamento 128 de Ferri, dependiente de esta unidad.