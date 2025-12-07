Los vecinos y turistas disfrutan del último fin de semana largo del año en Neuquén, mientras la región atraviesa una ola de calor. Tanto para hoy domingo como para el lunes feriado se esperan máximas de 35° y 36°, acumulando así un calor que está presente desde hace varios días sobre la capital.

Para aliviarse de las temperaturas sofocantes y pasar una jornada al aire libre, se puede disfrutar de los balnearios neuquinos habilitados. La Municipalidad ya abrió la temporada con presencia de guardavidas, seguridad y más colectivos para llegar de forma fácil y rápida hacia el río.

Para este domingo se pronostica una máxima de 35°, acompañada de algunas ráfagas e inestabilidad que llegaría por la noche. Los balnearios habilitados en Neuquén para pasar el día y bañarse de forma segura son:

Valentina Brün de Duclot (Futaleufú sur s/n, acceso Balsa Las Perlas)

Sandra Canale (calle Gatica 3000)

Gustavo Fahler (calle Democracia 150)

Albino Cotro (calle Linares 1900)

Solalique

Las zonas anexas son la Isla 132, el Paseo Limay y la Isla Verde.

Desde el 1 de diciembre estos balnearios cuentan con 163 guardavidas, todos los días de 10 a 21, horario habilitado para bañarse. También cuentan con 2 botes semirrígidos, 4 motos de agua, 2 cuatriciclos, 5 desfibriladores, SUP, canoas e indumentaria técnica para rescates.

La seguridad está garantizada de forma coordinada con el SIEN, Policía, Tránsito y Protección Civil, cubriendo así todas las zonas con distinto tipo de seguridad.

Por último, la mayoría de los baños en los balnearios funcionan de 8 a 20 o hasta las 22, los fines de semana algunos abren hasta la medianoche.