Buena actuación del neuquino Mateo Pradines en el Descenso Internacional del Río Pisuerga

El neuquino Mateo Pradines, representante del club Bigua de Neuquén capital, se ubicó en el tercer puesto en la categoría Sub 23 de canotaje de la 59° edición del Descenso Internacional del Río Pisuerga, en Alar del Rey, Palencia, España.

La competencia, que recorre 17 kilómetros de aguas bravas, es considerada una de las pruebas más antiguas y emblemáticas del calendario español de de canotaje, y la segunda más importante del país luego del Descenso Internacional del Sella. En esta edición participaron más de 320 palistas de distintos países, incluyendo Argentina, España, Nueva Zelanda y Reino Unido.

Mateo Pradines fue tercero en España

Pradines tuvo una destacada actuación al remontar desde la posición 28 hasta subir al podio, en un recorrido exigente que combina velocidad, técnica y resistencia.

La prueba fue organizado por el Centro de Iniciativas y Turismo (CIT) de Alar del Rey y declarado de interés turístico en 1973, sigue consolidándose como una cita imprescindible para los amantes del canotaje de aguas bravas a nivel internacional.

El neuquino, con su logro, suma un importante reconocimiento internacional y continúa posicionando al canotaje neuquino y argentino en lo más alto del deporte mundial.