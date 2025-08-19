“Hicimos la denuncia hace un mes, esto pasa desde hace mucho” dijo el Municipio

“Esto no ocurre desde este fin de semana. Hace tiempo se empezaron a detectar casos en distintos puntos de la ciudad, y nos llegó el reclamo. Incluso yo lo noté porque soy veterinario. Hicimos la denuncia ante la Fiscalía. Asesinar a los animales no es una contravención, es un delito. Por eso es algo de lo que deberá ocuparse la Justicia”.

Con esas palabras Juan Pablo Young, el secretario de ambiente y desarrollo sustentable, se refirió a las quejas elevadas por los vecinos, que están muy preocupados por el envenenamiento de perros, que provocó que animales con dueño y callejeros aparecieran muertos en múltiples puntos de la ciudad.

“Pensamos que usan algún tipo de sustancia fosforada para envenenar. La verdad es que no sé a qué puede deberse porque la problemática de perros callejeros es la misma que en otros lugares de la provincia. Y estamos trabajando bien con las castraciones, para evitar la superpoblación” añadió el funcionario.

Acción criminal

Sin embargo lamentó que una práctica como ésta siga registrándose. “Es criminal que a alguien se le ocurra envenenar. Ojalá la Justicia dé con él o los responsables” dijo.

Cabe recordar que los vecinos denuncian que estos episodios se reiteran. Hoy, en diálogo con AM550, una de las vecinas damnificadas dio detalles de lo ocurrido, y pidió que el municipio se haga eco de la situación.