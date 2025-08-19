¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 19 de Agosto, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
ENVENENAMIENTOS EN ZAPALA

“Hicimos la denuncia hace un mes, esto pasa desde hace mucho” dijo el Municipio

Quien efectuó la presentación es el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Pablo Young. “Lo que está pasando es un delito, por eso pedimos que actúe la Justicia”, aseguró

Por Vanesa Miyar
Martes, 19 de agosto de 2025 a las 18:04
PUBLICIDAD
Los perros que aparecieron envenenados se multiplican/ Imagen ilustrativa

“Esto no ocurre desde este fin de semana. Hace tiempo se empezaron a detectar casos en distintos puntos de la ciudad, y nos llegó el reclamo. Incluso yo lo noté porque soy veterinario. Hicimos la denuncia ante la Fiscalía. Asesinar a los animales no es una contravención, es un delito. Por eso es algo de lo que deberá ocuparse la Justicia”.

Con esas palabras Juan Pablo Young, el secretario de ambiente y desarrollo sustentable, se refirió a las quejas elevadas por los vecinos, que están muy preocupados por el envenenamiento de perros, que provocó que animales con dueño y callejeros aparecieran muertos en múltiples puntos de la ciudad.

“Pensamos que usan algún tipo de sustancia fosforada para envenenar. La verdad es que no sé a qué puede deberse porque la problemática de perros callejeros es la misma que en otros lugares de la provincia. Y estamos trabajando bien con las castraciones, para evitar la superpoblación” añadió el funcionario.

Acción criminal

Sin embargo lamentó que una práctica como ésta siga registrándose. “Es criminal que a alguien se le ocurra envenenar. Ojalá la Justicia dé con él o los responsables” dijo.

Cabe recordar que los vecinos denuncian que estos episodios se reiteran. Hoy, en diálogo con AM550, una de las vecinas damnificadas dio detalles de lo ocurrido, y pidió que el municipio se haga eco de la situación.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD