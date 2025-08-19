Estaba de fiesta, patinó y se cayó en el baño: será indemnizada

Una mujer sufrió una fractura en la muñeca al resbalar en un charco de agua dentro de un salón de eventos de Fernández Oro. La Justicia Civil de Cipolletti ordenó al propietario del lugar pagarle una indemnización al considerar probado el incumplimiento del deber de seguridad en una relación de consumo.

La celebración se desarrollaba con normalidad hasta que, en la madrugada, la mujer fue al baño. El piso estaba mojado y, pese a caminar con cuidado, cayó pesadamente. El golpe fue tan fuerte que terminó con fractura de radio y cúbito, lesión que derivó en una cirugía con placa de titanio y ocho tornillos.

En la demanda, la mujer argumentó que el servicio contratado presentaba condiciones riesgosas. La jueza coincidió: el piso mojado del baño configuró un incumplimiento al deber de seguridad previsto en la Ley de Defensa del Consumidor. Testigos confirmaron la existencia del charco y la asistencia inmediata a la víctima.

La pericia médica reveló que la fractura dejó una incapacidad permanente del 21,8 por ciento. Además de la cirugía, debió atravesar un largo proceso de recuperación, con varias semanas de yeso y más de 30 sesiones de kinesiología.

La sentencia condenó al dueño del salón a pagar por incapacidad física, daño moral y gastos médicos. También se reconocieron intereses desde el día del accidente. Si bien la aseguradora del local intervino, el tribunal consideró aplicable la responsabilidad objetiva del prestador de servicios. El fallo aún puede ser apelado.