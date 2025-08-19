El Estadio Municipal de Cipolletti, más cerca de su renovación

El intendente de Cipolletti Rodrigo Buteler confirmó que, junto a la Provincia, se realizará la renovación completa del piso de parquet del Estadio Municipal de la ciudad, una intervención muy esperada por la comunidad deportiva local.

“El estadio es un punto de encuentro para miles de chicos y jóvenes que practican deportes todos los días. Era necesario ponerlo a nuevo y garantizar mejores condiciones para su uso”, señaló Buteler al anunciar la inversión y detallar los trabajos que se realizarán.

El Estadio Municipal es un espacio clave para distintas disciplinas deportivas, y la obra busca mejorar la infraestructura, ofreciendo un entorno más seguro y confortable para los deportistas, clubes y escuelas deportivas de la ciudad.

Con esta renovación, se espera potenciar la actividad física y competitiva en Cipolletti, garantizando instalaciones de calidad para entrenamientos, torneos y acontecimientos deportivos de gran envergadura.