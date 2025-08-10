Comenzó una nueva temporada en el fútbol inglés y no fue la mejor tarde para Alexis Mac Allister. El Liverpool cayó por penales ante Crystal Palace por la Community Shield y el campeón del mundo con la Selección Argentina no tuvo la mejor performance: ingresó 20 minutos desde el banco de suplentes, se salvó de que le sancionaran un penal por mano y, más adelante, le atajaron su disparo en la definición por penales que los Reds perdieron por 3-2 y les costó el trofeo.

El penal que le atajaron a Mac Allister

Tras el 2-2 final, el volante se hizo cargo del segundo penal de los Reds con la tanda 0-1 luego del fallo de Mohamed Salah y el tanto de Jean Philippe Mateta para Crystal Palace. Macca buscó un disparo abajo al palo izquierdo, sin embargo el arquero Dean Henderson se estiró sobre ese lado y consiguió desviárselo.

Antes de aquella incidencia, el pampeano se vio implicado también en una polémica acción, donde en su intento por despejar una pelota área en su propia área, la misma lo sobrepasó y terminó dándole en su mano extendida. A pesar de que parecía que el árbitro Chris Kavanagh iba a cobrar penal, finalmente el VAR le aconsejó al juez del partido no sancionar la pena máxima y Mac Allister "zafó" de entregarle a los rivales la chance del triunfo en los 90 minutos.

La no titularidad en el día de hoy de Mac Allister, habitual integrante del once, se debió a que el entrenador Arne Slot quiso preservarlo para el inicio de la Premier League. Recordemos que el volante terminó la temporada con una serie de lesiones musculares y no pudo estar al cien por ciento en la pretemporada, es por eso que el DT administró sus minutos. Su último encuentro oficial con el Liverpool había sido el pasado 11 de mayo, momento en un empate 2-2 con el Arsenal por la pasada Premier League.