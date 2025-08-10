Se abre la temporada de en Inglaterra y hubo sorpresa en el primer título de la temporada. Liverpool cayó por penales con Crystal Palace por la Community Shield tras el 2-2 en tiempo regular. Los Reds tuvieron a Alexis Mac Allister ingresando desde el banco de los suplentes en el segundo tiempo, aunque el argentino falló su penal en la tanda que los Eagles ganaron por 3-2. El arquero Dean Henderson atajó dos penales y se convirtió en el héroe para que los londinenses, campeones de FA Cup, sumen un nuevo trofeo ante los vigentes ganadores de Premier League.

En un duelo de mayor a menor, Liverpool estuvo en ventaja en dos ocasiones con los goles de Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong, dos de los llegados en este mercado de pases. Sin embargo los Eagles consiguieron volver a igualar, primero por un tanto de penal de Jean Philippe Mateta en la primera parte y más tarde, ya en cerca del final, gracias al tanto del senegalés Ismaïla Sarr.

En los penales, los Eagles arrancaron arriba desde el inicio por el fallo de Mohamed Salah y el tanto de Mateta. Luego le tocó el turno a Mac Allister, que se topó con las manos de un Henderson que comenzaba a lucirse. Eberechi Eze no pateó bien y Alisson Becker le dio esperanzas a Liverpool, que igualó mediante Cody Gakpo. No obstante, una vez Henderson le detuvo a Harvey Elliott su disparo y dejó match point a los londinenses. Borna Sosa no pudo porque le dio al travesaño y Dominik Szoboszlai puso el 2-2, pero el juvenil Justin Devenny, con una enorme categoría, definió la historia para los conducidos por Oliver Glasner.

Henderson, el hombre clave en los penales para el título del Palace. (Foto: X @CPFC)

Luego de conseguir la FA Cup ante Manchester City en la temporada anterior, Crystal Palace se hace con el segundo título en su historia con esta Community Shield, superando una vez más (esta vez en penales) a uno de los equipos importantes de Inglaterra. Cabe destacar la presencia en el banco como arquero suplente de Walter Benítez, quien llegó esta temporada al cuadro londinense y vio como su compañero Henderson se lucía para este nuevo trofeo de los Eagles que se consolidan como una piedra en el zapato de los contendientes en el fútbol inglés.

Crystal Palace 2-2 Liverpool, los goles

Los refuerzos se presentaron con el pie derecho para los Reds, que a los 4 minutos se puso en ventaja por una combinación entre Florian Wirtz y Hugo Ekitike. El alemán recibió del atacante francés y se la devolvió para que este empezara a recortar hacia el medio para sacar un remate bajo al segundo palo que se convirtió en el tanto de la ventaja para los de Arne Slot.

No obstante, el Palace reaccionó unos minutos después y consiguió la igualdad via penal. Virgil van Dijk derribó en el área al senegalés Ismaïla Sarr, el árbitro Chris Kavanagh no dudó en sancionar el tiro desde los doce pasos y Jean Philippe Mateta se hizo cargo enviando para el otro costado a Alisson Becker para reestablecer el empate.

A pesar de aquella igualdad, la respuesta de los Reds fue casi inmediata, con un guiño de la fortuna. Jeremie Frimpong, otro de los llegados en esta temporada, recibió sobre la derecha y empezó su expedición sobre la banda. Cuando se sacó un rival de encima tiró un centro pinchado que, aunque no fue la intención, se fue cerrando contra el arco y se le metió por encima del cuerpo a Dean Henderson, que se estiró pero no pudo manotearla. 2-1 y ventaja otra vez para los de Merseyside.

En un segundo tiempo con menos emociones que la primera parte, Crystal Palace sorprendió a 15 minutos del cierre con una igualdad que parecía impensada. Adam Wharton recibió en zona de gestación y habilitó de zurda a Sarr, que superó a la defensa en velocidad y alcanzó a tocarla por un costado ante la salida de Alisson para que la pelota ingrese tras dar en el palo, estableciendo así el 2-2 que llevó la historia a penales.

El penal errado por Mac Allister

No fue el mejor encuentro para el volante de la Selección Argentina. Luego de ingresar a los 70 minutos con el duelo 2-1 en ventaja para Liverpool, el Crystal Palace igualó momentos más tarde y, sobre el final del juego, se vio implicado en una polémica por una mano suya en el área que finalmente el árbitro no sancionó. Ya en la tanda de penales, el campeón del mundo se hizo cargo del segundo penal de los Reds, pero su penal fue contenido por Henderson.

La previa

El Liverpool tendrá al argentino Alexis Mac Allister como suplente, a pesar de ser el volante de la Selección Argentina una pieza muy importante en el engranaje. Los Reds fueron un gran protagonista del mercado de pases tras haberse consagrado por vigésima vez como campeón de la Premier League. Hasta el momento fueron más de 400 millones de dólares los invertidos en el receso del verano europeo para reforzar el equipo: Florian Wirtz y Hugo Ekitike, en ataque y los laterales Milos Kerkez y Jeremie Frimpong en defensa fueron las cuatro piezas que llegaron a reforzar a los de Arne Slot.

Alexis Mac Allister es suplente en el inicio de la temporada de Liverpool.

Por su parte, el Crystal Palace disputará por primera vez la Community Shield luego de conseguir el primer título de su historia al derrotar 1-0 al Manchester City en mayo, también en Wembley. Aquella euforia de los Eagles tuvo un pequeño contratiempo, ya que se conoció que fueron relegados de la Europa League a la que habían clasificado por una infracción de las normas sobre la multipropiedad de los clubes de parte del empresario John Textor. Es por esto que los londinense jugarán la Conference League.