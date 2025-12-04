La tragedia de la Ruta 22, donde cuatro personas murieron calcinadas dentro de una camioneta EcoSport, continúa su investigación en las oficinas judiciales: la Fiscalía ordenó un examen físico al narco Axel Adrián “Chinito” Araneda, acusado y detenido con prisión preventiva, para despejar la incógnita sobre qué hizo después de provocar el choque fatal, cuando manejaba borracho, a más de 170 kilómetros por hora y manipulando su teléfono minutos antes. ¿Intentó auxiliar a las víctimas o nunca se movió de su Amarok? La jueza Claudia Lemunao avaló la medida y fijó plazo hasta el 9 de diciembre para que el cuerpo forense revele si en la piel del acusado hay rastros de verdad.

El hecho del 21 de noviembre en el kilómetro 1204 de la Ruta 22 dejó una escena dantesca: cuatro personas atrapadas en una camioneta EcoSport envuelta en llamas. Y el conductor de ese vehículo, que había detenido sobre la mano rápida de la autovía, intentando desesperadamente abrir las puertas para rescatar a su hija, a su esposa y sus nietos. En medio de ese horror, el rol de Araneda se convirtió en un misterio. La Fiscalía sostiene que el imputado permaneció junto a su potente Amarok V6, haciendo llamadas, sin acercarse jamás al vehículo incendiado.

Sin embargo, la defensa a cargo del abogado cipoleño Michel Rischmann insiste en que su cliente sí intentó ayudar. Apoyado en un video difundido en redes sociales, planteó que Araneda se bajó con sangre en la ropa y buscó acercarse a las víctimas, aunque el fuego lo habría frenado. Esa contradicción abrió un nuevo capítulo en la causa.

La estrategia de la Fiscalía

La fiscal Celeste Benatti pidió un examen físico para determinar si el acusado presenta lesiones compatibles con haber intentado auxiliar. La medida apunta a verificar si hay quemaduras, marcas o rastros que respalden la versión de la defensa. La jueza Lemunao avaló el pedido, recordando que fue la propia defensa la que instaló la hipótesis de "auxilio" en el debate.

El examen, según la resolución, debe realizarse antes del 9 de diciembre y estará a cargo del Cuerpo de Investigación Forense, en cumplimiento del artículo 136 del Código Procesal Penal. El traslado del imputado ya fue gestionado. La postura del Ministerio Público es que Araneda no intentó brindar auxilio a las víctimas. Una fragmento de un video, de los tantos que circuló en redes lo sitúa al lado de la camioneta que manejaba, aún humeando tras el impresionante choque.

Una testigo ocular declaró que vio a Araneda descender de la Amarok con sangre en la ropa y correr hacia la EcoSport, aunque las llamas lo obligaron a retroceder. Su relato, acompañado de un video, agregó tensión al expediente. La mujer también aseguró que el imputado circulaba a 120/130 km/h, unos 50 kilómetros menos de la velocidad planteada por los peritos de criminálistica que analizaron los vehículos y las marcas en el pavimento.

La defensa, por su parte, objetó el examen físico alegando que, a dos semanas del hecho, ya no se pueden obtener certezas. “No se puede recrear la condición médica del imputado”, sostuvo Rischmann, quien adelantó que pedirá revisión de la resolución.

La jueza Lemunao fue categórica: el examen no vulnera garantías constitucionales y resulta indispensable para esclarecer la versión de los hechos. “Si hubo un intento de auxilio, las marcas en el cuerpo deberían hablar”, señaló en audiencia. El paso del tiempo, advirtió, puede jugar en contra de la detección de lesiones, por lo que la medida se volvió urgente.