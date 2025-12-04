¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 04 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Pedirán Justicia Reparadora

La UNCo realiza una clase pública en medio del juicio por el crimen de Juan Caliani en Neuquén

La familia de Juan acompañará la clase pública de este viernes y en la UNCo la declararon de interés, en reclamo de Justicia Reparadora.

Por Redacción

Jueves, 04 de diciembre de 2025 a las 17:55
A 20 meses del asesinato de Juan Caliani en Neuquén, la Universidad de la cual él era parte y donde militaba activamente organiza una clase pública para este viernes 5 a las 9.30 en las afueras del Poder Judicial. En el mismo lugar está desarrollándose el juicio contra los dos jóvenes, quienes al momento del crimen eran menores y admitieron matar al periodista.

El juicio para definir la pena comenzó el pasado 26 de noviembre y se extendería hasta el 12 de diciembre. La familia pide una "justicia reparadora" y el abogado querellante, Federico Egea, ha hablado de conseguir "penas efectivas".

En medio del juicio y la conmoción neuquina, que sigue pidiendo justicia, la Universidad Nacional del Comahue organiza esta clase "en defensa de la universidad y la educación pública". Además agregaron: "Seguimos pidiendo justicia reparadora. Juan Caliani presente".

La clase comienza a las 9.30, en el ingreso al Poder Judicial, y será dictada por Silvia Brouchoud, profesora de la UNCo y Secretaria General de la Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC).

Caliani participó en muchos ámbitos sociales y deportivos, llegó a ser consejero superior, consejero directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADECS) y militante activo de la agrupación CEPA, donde impulsó debates, propuestas y acciones que fortalecieron la participación estudiantil y el compromiso social de la universidad pública.

Su familia, quienes están participando del juicio, acompañarán esta clase pública de mañana. "Agradecemos el trabajo hecho por ADUNC y por la universidad y convocamos a la clase", expresó su madre.

Declaración de interés en la Universidad

Además, mientras avanza el juicio, hoy en la última sesión Ordinaria del Consejo Superior de la UNCo, se dio tratamiento y se aprobó por unanimidad la Declaración en exigencia de Justicia Reparadora por Juan Caliani.

La misma fue presentada sobre tablas por parte de Consejeros del Claustro no docente, apoyada por ADUNC, y luego votada por unanimidad. En la misma, se declaró de interés y se convoca a la Clase Pública de este viernes 5 de diciembre.

El juicio finalizaría la próxima semana, cuando se conocerá la pena que deben afrontar los dos responsables del crimen de Caliani, cometido el 1 de abril de 2024 en el barrio La Sirena.

