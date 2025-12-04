A 20 meses del asesinato de Juan Caliani en Neuquén, la Universidad de la cual él era parte y donde militaba activamente organiza una clase pública para este viernes 5 a las 9.30 en las afueras del Poder Judicial. En el mismo lugar está desarrollándose el juicio contra los dos jóvenes, quienes al momento del crimen eran menores y admitieron matar al periodista.

El juicio para definir la pena comenzó el pasado 26 de noviembre y se extendería hasta el 12 de diciembre. La familia pide una "justicia reparadora" y el abogado querellante, Federico Egea, ha hablado de conseguir "penas efectivas".

En medio del juicio y la conmoción neuquina, que sigue pidiendo justicia, la Universidad Nacional del Comahue organiza esta clase "en defensa de la universidad y la educación pública". Además agregaron: "Seguimos pidiendo justicia reparadora. Juan Caliani presente".

La clase comienza a las 9.30, en el ingreso al Poder Judicial, y será dictada por Silvia Brouchoud, profesora de la UNCo y Secretaria General de la Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC).

Caliani participó en muchos ámbitos sociales y deportivos, llegó a ser consejero superior, consejero directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADECS) y militante activo de la agrupación CEPA, donde impulsó debates, propuestas y acciones que fortalecieron la participación estudiantil y el compromiso social de la universidad pública.

Su familia, quienes están participando del juicio, acompañarán esta clase pública de mañana. "Agradecemos el trabajo hecho por ADUNC y por la universidad y convocamos a la clase", expresó su madre.

Declaración de interés en la Universidad

Además, mientras avanza el juicio, hoy en la última sesión Ordinaria del Consejo Superior de la UNCo, se dio tratamiento y se aprobó por unanimidad la Declaración en exigencia de Justicia Reparadora por Juan Caliani.

La misma fue presentada sobre tablas por parte de Consejeros del Claustro no docente, apoyada por ADUNC, y luego votada por unanimidad. En la misma, se declaró de interés y se convoca a la Clase Pública de este viernes 5 de diciembre.

El juicio finalizaría la próxima semana, cuando se conocerá la pena que deben afrontar los dos responsables del crimen de Caliani, cometido el 1 de abril de 2024 en el barrio La Sirena.