El Gobierno de Javier Milei avanza en la elaboración de un nuevo Código Penal que propone una reforma integral del sistema punitivo argentino. El borrador, al que accedió Noticias Argentinas, plantea endurecer penas, eliminar la prescripción en delitos graves y reducir drásticamente los beneficios que hoy permiten acortar condenas.
Según el Ejecutivo, la iniciativa apunta a desactivar la “impunidad estructural” y terminar con la “puerta giratoria” que —según argumenta— permite que personas condenadas vuelvan a delinquir.
Penas más altas y ampliación de figuras agravadas
El texto eleva mínimos y máximos de un amplio abanico de delitos.
Entre los cambios centrales:
-
Homicidio simple: pasa de 8–25 años a 10–30 años.
-
Homicidio agravado: mantiene la perpetua pero suma nuevos supuestos, como cuando la víctima sea el Presidente o ministros, niños menores de 16, adultos mayores de 65, o cuando el hecho ocurra en lugares de concurrencia masiva.
-
Pornografía infantil: sube de 3–6 años a 3–12 años, con agravantes que elevan el mínimo a 4.
-
Robos: se crean figuras específicas para “motochorros”, “viudas negras” y robo de dispositivos electrónicos.
-
Robo con fuerza: 3 a 8 años.
-
Robo con violencia: 3 a 10 años.
-
También se endurecen penas por lesiones, abuso de armas, omisión de auxilio y delitos vinculados a explotación sexual infantil.
Delitos imprescriptibles
Una de las reformas más profundas es la imprescriptibilidad de delitos graves, bajo el argumento de que el paso del tiempo no debe condicionar la responsabilidad penal.
No prescribirán, entre otros:
-
Homicidios agravados
-
Abusos sexuales
-
Grooming
-
Producción y distribución de material de abuso sexual infantil
-
Corrupción de menores
-
Trata de personas
-
Secuestro extorsivo
-
Terrorismo
-
Narcotráfico
La premisa: la Justicia podrá investigar sin límite temporal.
Menos beneficios y más prisión efectiva
El anteproyecto eleva mínimos penales para aumentar el cumplimiento efectivo: el Ejecutivo calcula que el 82% de los delitos tendrá prisión de cumplimiento real.
Quedan excluidos de la libertad condicional:
-
Homicidio
-
Robo seguido de muerte
-
Robos con armas
-
Delitos dolosos cometidos por funcionarios
-
Reincidentes, sin excepciones
“Si una persona entra varias veces a prisión, no puede acceder a la libertad anticipada”, señala el texto.
Ejecución de la pena y otros cambios
-
Las penas comenzarán a ejecutarse cuando el tribunal superior rechace el recurso extraordinario, sin esperar a la Corte Suprema.
-
Las condenas perpetuas no tendrán límite temporal.
-
Funcionarios condenados por cualquier delito perderán automáticamente las jubilaciones de privilegio.
-
Se “refuerza” la legítima defensa.
-
Las víctimas tendrán mayor participación en decisiones sobre beneficios penitenciarios.