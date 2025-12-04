El Gobierno de Javier Milei avanza en la elaboración de un nuevo Código Penal que propone una reforma integral del sistema punitivo argentino. El borrador, al que accedió Noticias Argentinas, plantea endurecer penas, eliminar la prescripción en delitos graves y reducir drásticamente los beneficios que hoy permiten acortar condenas.

Según el Ejecutivo, la iniciativa apunta a desactivar la “impunidad estructural” y terminar con la “puerta giratoria” que —según argumenta— permite que personas condenadas vuelvan a delinquir.

Penas más altas y ampliación de figuras agravadas

El texto eleva mínimos y máximos de un amplio abanico de delitos.

Entre los cambios centrales:

Homicidio simple: pasa de 8–25 años a 10–30 años .

Homicidio agravado: mantiene la perpetua pero suma nuevos supuestos, como cuando la víctima sea el Presidente o ministros, niños menores de 16, adultos mayores de 65, o cuando el hecho ocurra en lugares de concurrencia masiva.

Pornografía infantil: sube de 3–6 años a 3–12 años , con agravantes que elevan el mínimo a 4.

Robos: se crean figuras específicas para “motochorros”, “viudas negras” y robo de dispositivos electrónicos. Robo con fuerza: 3 a 8 años . Robo con violencia: 3 a 10 años .



También se endurecen penas por lesiones, abuso de armas, omisión de auxilio y delitos vinculados a explotación sexual infantil.

Delitos imprescriptibles

Una de las reformas más profundas es la imprescriptibilidad de delitos graves, bajo el argumento de que el paso del tiempo no debe condicionar la responsabilidad penal.

No prescribirán, entre otros:

Homicidios agravados

Abusos sexuales

Grooming

Producción y distribución de material de abuso sexual infantil

Corrupción de menores

Trata de personas

Secuestro extorsivo

Terrorismo

Narcotráfico

La premisa: la Justicia podrá investigar sin límite temporal.

Menos beneficios y más prisión efectiva

El anteproyecto eleva mínimos penales para aumentar el cumplimiento efectivo: el Ejecutivo calcula que el 82% de los delitos tendrá prisión de cumplimiento real.

Quedan excluidos de la libertad condicional:

Homicidio

Robo seguido de muerte

Robos con armas

Delitos dolosos cometidos por funcionarios

Reincidentes, sin excepciones

“Si una persona entra varias veces a prisión, no puede acceder a la libertad anticipada”, señala el texto.

Ejecución de la pena y otros cambios