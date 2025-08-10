El cruce polémico de Thiago Tirante con las autoridades mexicanas: ¿abuso o injusticia?

El tenista argentino Thiago Tirante vivió un momento tenso y frustrante en su llegada al Aeropuerto Internacional de Cancún, México, tras ser sometido a una revisión de su equipaje que terminó en un reclamo de pago por parte de las autoridades aeroportuarias. El platense, que venía de caer en la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, relató en sus redes sociales la situación que calificó como “injusta, abusiva y corrupta”.

Según contó Tirante, al arribar al aeropuerto fue apartado para una inspección especial de sus valijas. Al abrirlas, el personal encontró varios rollos de cuerda para encordar raquetas, un insumo fundamental para cualquier tenista profesional, que forma parte de su equipamiento de trabajo. Sin embargo, las autoridades mexicanas no consideraron esas cuerdas como bienes personales y exigieron que pagara un impuesto del 19% sobre su valor.

“Les expliqué que esas cuerdas son parte de mi herramienta de trabajo, pero me respondieron que no las consideraban bienes personales”, explicó Tirante. Ante la sorpresa y el desconcierto, pidió que le mostraran la ley o el documento que respaldara esa exigencia. La respuesta fue contundente y amenazante: si no pagaba ese impuesto, le retendrían el pasaporte.

“Ante esa amenaza y sin ninguna explicación legal, no tuve otra opción que pagar”, denunció el tenista. Con evidente indignación, agregó: “Esto es corrupción. Esto es abuso de autoridad. Es inaceptable tener que pasar por esto”.

El jugador no solo denunció la situación, sino que también mostró su molestia y preocupación por la falta de claridad y el trato recibido por parte de las autoridades mexicanas. “El trato fue pésimo desde que empezaron con la revisión. Me siento perjudicado por una situación que escapa a mi control y que afecta mi trabajo y mi tranquilidad”, manifestó.

Thiago Tirante también contó que viajaba acompañado por su novia y que ambos fueron testigos de la tensión generada durante el procedimiento, que terminó siendo un episodio más que incómodo en la carrera deportiva del joven argentino.

Este hecho volvió a poner en debate los controles y regulaciones en los aeropuertos internacionales para los deportistas profesionales que deben trasladar equipamiento específico para sus actividades, y cómo muchas veces estas normas terminan convirtiéndose en trabas y, en algunos casos, situaciones abusivas.