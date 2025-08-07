Shelton y Khachanov van por la corona en el Masters 1000 de Canadá

Este jueves se definirá un nuevo capítulo en el Masters 1000 de Toronto con una final inesperada pero que promete: Ben Shelton, actual 7° del mundo se enfrentará a Karen Khachanov (17°). El torneo, que históricamente ha coronado a varios de los nombres más pesados del circuito ATP, tendrá un nuevo monarca tras la sorpresiva eliminación de los favoritos.

De un lado, Shelton viene de vencer con autoridad a su compatriota Taylor Fritz, segundo preclasificado, y va en busca de su tercer título como profesional. Ya ganó el ATP 500 de Tokio en 2023 y el ATP 250 de Houston en 2024, pero levantar un Masters 1000 sería elevar su figura en el circuito en un año que ya lo tuvo ascendiendo muchas posiciones en el ranking. Si gana, desplazará a Novak Djokovic del sexto puesto. Este podría ser además su primer trofeo del año, luego de estar muy cerca en el ATP 500 de Múnich, donde cayó en la final ante Alexander Zverev.

Del otro lado estará el ruso Khachanov, que justamente se impuso ante Zverev (3°), máximo favorito en esta edición y dio una de las grandes sorpresas. El tenista soviético, por su parte, ya sabe lo que es ganar un torneo de esta categoría: en 2018 fue campeón en París, nada menos que venciendo en la final al propio Djokovic.

Mientras los focos se posan en los dos finalistas, vale la pena repasar quiénes fueron los últimos diez campeones del Masters 1000 canadiense, un torneo que históricamente alternó entre Toronto y Montreal, y que se suspendió solo una vez en los últimos años (2020, por la pandemia de Covid-19).

Últimos 10 campeones del Masters 1000 de Canadá: