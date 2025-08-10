Se disputa la cuarta jornada del Masters 1000 de Cincinnati con la presencia de dos argentinos que buscarán avanzar a tercera ronda. Francisco Comesaña venció a Luciano Darderi por 6-4, 3-1 y retiro y avanzó de fase, lo que por ahora lo tiene como el único argentino sobreviviente del certamen. A la noche, Camilo Ugo Carabelli salta a la cancha en el Lindner Family Tennis Center para dar otra buena nueva ante Ben Shelton, que viene de consagrarse en Toronto.

El Tiburón, se midió ante el argentino que representa a Italia, Darderi, quien ocupa el puesto 34 del ranking y llegaba de consagrarse en Umag y Bastad. En un duelo muy parejo en el primer set, ambos se mostraron firmes con el servicio, sin dar chances de quiebre. El marplatense su puso 5-4 y, en el juego de saque del italiano, complicaciones físicas en su espalda lo afectaron y terminó cediendo su saque para el 6-4 del albiceleste.

El tenista nacido en Villa Gesell iba a continuar con molestias y pidió asistencia médica. Luego de ser tratado por el fisio, sostuvo su primer juego de saque, pero Comesaña se iba a poner rápidamente 3-1 y esto llevó a Darderi, cuyas dificultades eran evidentes, a tomar la decisión de retirarse, dándole así al argentino el pase a tercera ronda, donde enfrentará al local Reilly Opelka, que sorprendió al australiano Alex de Miñaur.

Misión difícil para el Brujo

Ugo Carabelli, que vive la mejor temporada de su carrera profesional habiendo ascendido al puesto 46 del ranking mundial tendrá un complicado escollo ante el estadounidense Shelton, quien se encuentra en un gran momento luego de consagrarse en el Masters 1000 de Toronto y se ubica 6° del mundo. El cotejo será el primer duelo entre ambos y está programado para el cuarto turno en la cancha central, no antes de las 20, y televisado por ESPN y Disney+. En su estreno en el cemento de Cincinnati, el argentino de 26 años superó al japonés Kei Nishikori, ex número 4 del mundo y ganador de diez títulos ATP, por 7-5 y 6-3 con una actuación sólida.