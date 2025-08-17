Tremendo vuelco en Roca: perdió los frenos a 200 km/h y salvó la vida de milagro

El regreso del automovilismo nacional a General Roca, después de seis años de ausencia, estuvo marcado por un accidente que puso la piel de gallina a las 20 mil personas que cubrieron el perímetro del autódromo. En plena carrera de la categoría telonera, Fiat Competizione, el piloto local Juan Ignacio Álvarez perdió los frenos a más de 200 kilómetros por hora y terminó protagonizando un vuelco espectacular que dejó a todos paralizados.

Según relató el propio Álvarez, desde la clínica a través de sus redes sociales, un toque le rompió el sistema de frenos y, al llegar al final de la recta más larga, en un lugar donde se transita a más de 200 kilómetros por hora, descubrió que no tenía manera de detenerse. Desesperado, intentó frenar sobre la tierra, pero al rozar uno de los pianos internos el auto salió disparado y comenzó a volar. El coche dio unas ocho vueltas en el aire antes de destrozarse contra el piso, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

A pesar de la brutalidad del accidente, el piloto roquense logró salir por sus propios medios. Fue trasladado de inmediato al Sanatorio Juan XXIII, donde se confirmó que sufrió una fractura de clavícula y otra en una costilla, lesiones que no ponen en riesgo su vida, además de diversos hematomas como consecuencia del cinturón de seguridad.

Las imágenes del vuelco recorrieron el país por la espectacularidad del siniestro y el milagroso desenlace. Minutos después, el propio Álvarez llevó tranquilidad a sus seguidores a través de las redes sociales, confirmando que se encuentra en buen estado de salud. Aún con la cara llena de tierra, y con la remera ignífuga colocada, se grabó con su teléfono celular y confirmó que está bien, aunque un tanto dolorido.

Juani, como lo conocen, es director de cine y hace casi una década se volcó al automovilismo deportivo, incursionó en varias categorías a nivel regional, desde el karting, Monomarca Gol y rally. Ante la posibilidad de correr en una categoría telonera del TC2000, aceptó el desafío y se sumó al espectáculo. Ayer sábado clasificó sexto y hoy largó cuarto la segunda carrera, al invertir la grilla.

El esperado regreso del automovilismo a Roca, que debía ser una fiesta, quedó marcado por el susto mayúsculo de este accidente que, de no ser por la reacción del piloto y la seguridad del vehículo, pudo haber terminado en tragedia