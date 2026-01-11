Matías Soulé, Emiliano Buendía, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso y Joaquín Panichelli fueron protagonistas de una jornada ideal en el Viejo Continente. Con gritos en Italia, Inglaterra, España y Francia, la competencia por un lugar en la Selección se encuentra al rojo vivo.

Con un tanto de Enzo Fernández, el nuevo Chelsea de Liam Rosenior arrancó con buen pie al imponerse al Charlton Athletic por 5-1 y avanzar a la cuarta ronda de la FA Cup. Los otros tantos de Chelsea los marcaron Jorrel Hato, Tosin Adarabioyo, Marc Guiu y Pedro Neto, mientras que el único tanto de Charlton lo convirtió Miles Leaburn, que significaba el 2 a 1 transitorio. Enzo Fernández comenzó en el banco de suplentes, ingresó a los 20 del complemento y cuando ya se disputaba el tiempo de descuento marcó su gol después de un penal que le cometieron al brasileño Estevao.

Rosenior decidió poner un equipo alternativo en el partido que marcó su presentación y les dio la titularidad a los argentinos Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte, quien le dejó su lugar a Enzo. El ex delantero de Manchester United, por su parte, salió a los 40 del segundo tiempo.

El gol del ex River Plate y Defensa y Justicia

En tanto, Valentín Barco asistió a Joaquín Panichelli para uno de los goles de Racing de Estrasburgo en el aplastante triunfo como visitante frente a Avranches por 6-0, en un partido correspondiente a los 16º de final de la Copa de Francia. La combinación argentina sirvió para abrir el marcador.

El tanto llegó a los 13 minutos de juego luego de un centro del lateral izquierdo surgido en Boca Juniors que terminó con el cabezazo letal del delantero de 23 años. Ambos fueron titulares frente al equipo de la cuarta división y el atacante registró su 12ª (duodécima) conquista en 25 presentaciones en la temporada.

Combinación albiceleste y gol del Racing de Estrasburgo

Por su parte, el marplatense Emiliano Buendía convirtió un gol en la victoria de Aston Villa por 2 a 1 como visitante frente a Tottenham, en un partido correspondiente a la tercera ronda de la FA Cup. El argentino además dio una asistencia de lujo en el segundo tanto de su equipo, que ya está en 16º de final.

El delantero fue titular y abrió el marcador a los 22 minutos de juego, luego de una gran acción individual que terminó con su potente definición de zurda para romper el arco. En el segundo, a los 48 de aquella etapa inicial, se la dejó de taco a Morgan Rogers para que estirara la diferencia en el resultado.

El tanto de Buendía para los Villanos

Mientras que, el rosarino Giovani Lo Celso marcó el gol de Betis en el empate 1 a 1 como visitante frente a Oviedo, en un partido correspondiente a la 19ª fecha de La Liga de España. De esta manera, el mediocampista argentino dio la nota en medio de versiones sobre un posible regreso a Rosario Central o un posible traspaso al Inter Miami.

A pesar de no haber tenido tanta continuidad como esperaba en el último tiempo, el futbolista de 29 años fue titular y convirtió de cabeza a siete minutos del final. El equipo que dirige Manuel Pellegrini rescató un punto, luego de que Ilyas Chaira abriera el marcador para el local a los 19 del cierre.

Mientras define si jugará en Rosario Central o Inter Miami, Gio Lo Celso marcó para el equipo del ingeniero

Finalmente, otro marplatense Matías Soulé convirtió un gol para la victoria de Roma como local ante Sassuolo por 2 a 0, en un partido correspondiente a la 20ª fecha de la Serie A de Italia. El argentino fue la gran figura del encuentro, ya que además de su conquista dio la asistencia para el otro tanto de su equipo.

El delantero fue titular, al igual que Paulo Dybala, y marcó a los 34 minutos del complemento para llegar a los seis gritos. Antes, a los 31 de aquella segundo mitad, había enviado desde la izquierda un centro para que el francés Manu Koné abriera el marcador con un cabezazo certero.

Soulé en el equipo de la capital italiana, le mete presión con sus actuaciones a Lionel Scaloni