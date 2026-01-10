El Rally Dakar 2026 disfruta este sábado del día de descanso en Riad, Arabia Saudita, después de una tremenda exigencia durante la primera semana de carrera, en la que la delegación argentina festejó nueve victorias de etapas y sufrió un solo abandono hasta el momento.

En neuquino Juan Santiago Rostan sigue escalando posiciones y se mantiene en la pelea por el gran objetivo de arribar entre los 20 mejores de su categoría en Rally2, va de menos a más. En la actualidad está en el puesto 25ª en su divisional a 5 horas 25 minutos 25 segundos del líder.y 35ª en la general de todas las especialidades en dos ruedas.

Piedras de fondo, la característica principal de la edición 2026, más piedra que arena

Quedan todavía 4.354 kilómetros por delante, más de la mitad de la carrera, y cada día entre la arena y las piedras saudíes es totalmente impredecible, más a falta de otra compleja etapa maratón (una noche en pleno desierto, sin asistencia externa).

La próxima etapa se cumplirá este domingo 11 de enero, desde Riyudh hasta Wadi Ad Dawasir, con una distancia total de 876 kilómetros.