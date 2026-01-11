Independiente salió a la cancha por primera vez en la pretemporada pese a las lluvias en Uruguay y en el estadio Parque Viera de Montevideo derrotó a Alianza Lima de Perú 2 a 1 por el denominado duelo Río de La Plata.

Promediando el primer tiempo, en medio del viento y sobre un campo de juego pesado por el agua caída en las últimas horas, se vivió un típico partido de preparación, más allá de los nombres que eligieron los entrenadores para el comienzo de las acciones.

El conjunto peruano se vio obligado a introducir el primer cambio a los 14 minutos, cuando se lesionó el mediocampista Alejandro Gaibor, un ex del Rojo. En su lugar ingresó Jesús Castillo.

Más allá que la primera parte se fue sin goles, no fue una mal partido colectivo del conjunto de Avellaneda que tuvo la más clara en los pies del juvenil Josias Palais. El otro nombre de inferiores con buen rendimiento fue el mediocampista central Mateo Pérez Curci.

En tiempo de descuento, Carlos Zambrano le hizo una toma de arte marcial a Ignacio Pussetto dentro del área de Alianza que debió haber sido penal, pero en plena pretemporada se aplicó la famosa ley del "siga, siga".

Otro partido

El complemento fue otro partido y la expresión no es exagerada cuando se comprueban las 8 modificaciones que hizo Quinteros por el lado de los argentinos y las 10 que introdujo Guede entre los peruanos (ya habían sacado a Gaibor a los 14 minutos por lesión). Por un acuerdo de instituciones, los partidos de la serie Río de La Plata permiten hasta 11 cambios por partido.

Los únicos que se mantuvieron en cancha en el Rojo fueron el arquero Joaquín Blazquez, el mediocampista central Pérez Curci y Juan Federco. Ingresaron Kevin Lomónaco, Leonaro Godoy, Juan Zabala, Rodrigo Fernández Cedrés, Santiago Montiel, Luciano Cabral, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo.

Entre tanto movimiento, Alianza llegó al gol a los 11 del complemento, al término de una jugada que se generó por izquierda y cambió el sentido con un largo centro al lado derecho. El ingreso solitario de Alan Cantero le permitió sacar el derechazo cruzado y bajo para la primera emoción de la noche.

Apenas 4 minutos más tarde, el Rojo que vistió de blanco lo empató en un tiro libre de Matías Abaldo, el delantero que había provocado la falta desde la izquierda del ataque y permitió el remate. Ante un arquero muy tapado apunto al arcó sin mucho efecto, pero con eficacia para el 1 a 1.

Enchufadísimo, el delantero uruguayo volvió a ganar por la izquierda, tiró caño y paso, cambiando de frente al pie de un Santiago Montiel preciso para dar vuelta el resultadoa los 21.

Formaciones

Independiente: Joaquín Blázquez; Luciano Barros Ayala, Juan Fedorco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Walter Mazzantti, Lautaro Millán, Josias Palais; Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.

Alianza Lima: Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Jairo Vélez, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Eryc Castillo, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Paolo Guerrero y Federico Girotti. DT: Pablo Guede.

La previa

Con la continuidad de Gustavo Quinteros en el banco de suplentes, sin participación en copas internacionales durante 2026 y apenas con la contratación de Ignacio Malcorra como refuerzo, el principal objetivo del equipo argentino es recuperar el buen nivel de sus jugadores.

Ignacio Malcorra no debutará esta noche ante Alianza Lima.

Para el cruce de esta noche, el técnico se inclinó por un 11 muy alternativo, aunque con nombres que deben apuntan a levantar para tratar de meterse en el ideal, como por ejemplo Walter Mazzanti e Ignacio Pussetto.

Enfrente un rival peruano que partirá en la Copa Libertadores desde el Repechaje y para eso contrató al argentino Pablo Guede como técnico. Por pedido de él, los de Lima vinieron en búsqueda del delantero Federico Girotti que dejó Talleres de Córdoba para formar dupla con el experimentado Paolo Guerrero. Ambos estarán presentes desde el arranque ante Independiente.

Federico Girotti dejó Talleres y se fue al fútbol peruano. Es la gran contratación de Alianza Lima.

En la platea del estadio está presente Luis Advíncula, recientemente desvinculado de Boca y que será refuerzo del conjunto peruano.