La principal coalición opositora de Venezuela, Plataforma Unitaria, informó que 17 presos políticos han sido liberados en medio de un lento proceso de excarcelaciones anunciado por el gobierno que adoptó la medida bajo presión de Estados Unidos. La organización publicó el balance en su cuenta en X, sin precisar nombres.

Otras Ongs reportan 12 personas en un universo de entre 800 y 1.200 detenidos. Decenas de familias llevan dos días durmiendo a las afueras de centros de detención como El Rodeo I, a la espera de noticias. "Exigimos que se aceleren los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares", clamó la Unidad en su comunicado.

Venezuela anunció el pasado jueves la liberación de un "número importante" de detenidos, incluidos extranjeros. Pero 48 horas después, no se registra mayor progreso, mientras el gobierno dirigido ahora por Delcy Rodríguez no responde a los insistentes mensajes de la prensa internacional sobre el asunto.

Entre los primeros excarcelados estaban el excandidato presidencial Enrique Márquez, que quedó en libertad junto al dirigente Biagio Pilieri. La activista Rocío San Miguel, que tiene doble nacionalidad, salió junto a otros cuatro españoles y viajaron a Madrid. La ONG Foro Penal informó la liberación en el estado Bolívar (sur) del médico Virgilio Valverde y Didelis Corredor, presa desde julio de 2023.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón exigió a las autoridades publicar la lista completa de personas liberadas, con nombres, lugar de detención y condiciones de libertad, y "que cualquier anuncio futuro se realice de manera verificable y sin generar falsas expectativas".

Hasta ahora, el Gobierno no ha publicado una lista oficial que detalle el número y nombres de los excarcelados.

