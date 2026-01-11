Independiente de Neuquén afrontará la Liga Nacional Femenina de Básquet 2025/2026 con una clara apuesta a la continuidad, manteniendo la base completa del plantel que disputó la temporada anterior y con la incorporación a sus filas de Martina Torres.

El cuerpo técnico que lidera Marcelo Remolina consideró clave la solidez del grupo y el conocimiento previo del sistema de juego para afrontar un nuevo desafío en la máxima categoría. En el arranque del certamen, el equipo no podrá contar con Josefina Cortés Montecinos ni Guadalupe Demarsico, ambas en proceso de recuperación tras distintas lesiones, por lo que serán baja en los primeros compromisos del calendario.

Así confirmó Independiente en redes sociales, la llegada de su nuevo refuerzo la chubutense Martina Torres

La principal novedad para esta temporada es la incorporación de Martina Torres, nacida en Trelew, con pasos por Ferro Carril Oeste y Obras Sanitarias de la Nación, ambos equipos de la Capital Federal, que llega para aportar variantes y jerarquía al equipo. Además, continúan en el plantel, Laila Raviolo, Julieta Tell, Julieta Ibarra de la Vega y Valentina Mendoza, entre otras que volverán a ser piezas importantes dentro de la estructura del equipo.

El debut en el 2026 será el miércoles 14 en el mítico estadio Ruca Che del barrio San Lorenzo en el oeste de la capital neuquina, donde Independiente recibirá a Unión Florida, marcando el inicio de una nueva temporada.