El rionegrino Maximiliano Franco Amarfil sería nuevo refuerzo de Platense. El mediocampista, que viene de ser campeón de la Copa Argentina 2025 con Independiente Rivadavia de Mendoza, llegaría a préstamo por un año y con opción de compra desde el Club Cipolletti, dueño de su pase.

Así lo afirmó en redes sociales, César Luis Merlo, reconocido periodista de la señal Torneos y Competencias (TyC) especializado en mercado de pases.

Cabe recordar, que a mediados de noviembre la dirigencia de Independiente Rivadavia de Mendoza les comunicó a sus pares del Club Cipolletti que iba a ejecutar la opción de compra del volante Maximiliano Franco Amarfil . En ese momento, La Lepra informó que iba adquirir el 70% del pase por 320 mil dólares.

Pero, en los primeros días de enero, los mismos directivos anunciaron que no hicieron uso de la opción de compra por el cipoleño por lo que el volante dejó de pertenecer el equipo del Parque San Martín. El pase del jugador pertenece en su totalidad a la entidad valletana.

En el transcurso de este semana la entidad albinegra, cerró una renovación clave pensando en el presente y el futuro inmediato. Amarfil extendió su vínculo con el club luego de regresar de su paso por Independiente Rivadavia, hasta diciembre de 2027.

No queda duda, que la firma, le sirvió al jugador surgido en la Escuela de Fútbol Los Humildes, para seguir jugando en primera división y en la Liga Profesional. En el entorno del jugador alguien comentó "es imposible que en la actualidad, Maxi, venga a jugar a Cipolletti. Primero porqué el club no podría pagar lo que percibe hoy un jugador de primera, porque las intenciones del jugador no es bajar dos categorías y perder prestigio. Solo algún trasnochado o alguien que no tiene idea del futbol actual, puso aseverar que Amarfil iba a jugar en 2026 en Cipolletti. Jugará Copa Libertadores, como era su intención, no pudo ser con Independiente Rivadavia, será con Platense, tiene una proyección internacional".