La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este martes que su gestión tiene como objetivo central “rescatar” al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, arrestados la semana pasada tras una operación militar de Estados Unidos.

“Hace un año juramos con el presidente Maduro, cuando comenzó su tercer mandato, y hoy, un año más tarde, estamos jurando por su libertad”, expresó Rodríguez durante una actividad comunitaria en el estado de Miranda, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

El llamado a la unidad nacional

Rodríguez subrayó que la unidad del pueblo venezolano será clave para alcanzar ese objetivo.

“Lo vamos a rescatar, claro que sí. Con la unidad de nuestro pueblo lo vamos a rescatar”, reiteró ante militantes y funcionarios.

Mensaje político y continuidad institucional

En su discurso, la mandataria sostuvo que no existe incertidumbre institucional en el país y remarcó la continuidad del gobierno.

“Aquí manda el pueblo venezolano. Y hay un gobierno, el del presidente Maduro”, afirmó, al tiempo que convocó a “seguir marchando unidos” para garantizar “la paz, la vida y el futuro”.

Compromiso del gobierno interino

Rodríguez también aseguró que el Ejecutivo mantendrá su compromiso hasta lograr el regreso del mandatario y de la primera dama.

“No vamos a descansar ni un minuto hasta tener de vuelta al presidente y a la primera combatiente”, enfatizó.

El contexto del arresto de Maduro

El pasado 3 de enero, fuerzas militares de Estados Unidos ingresaron a territorio venezolano y bombardearon Caracas y otras tres ciudades del centro del país.

Como resultado de ese operativo, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados y trasladados a Nueva York, donde actualmente comparecen ante tribunales estadounidenses.