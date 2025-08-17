El Arena Magic volvió a encender Neuquén con su 13ª edición de MMA y Kick Boxing

El Casino Magic de Neuquén volvió a ser el epicentro de la acción y la adrenalina. Anoche se disputó la decimotercera edición del Arena Magic, un evento que ya es un clásico en la Patagonia para los amantes del MMA y el Kick Boxing, organizado por la propia sala junto a la academia PV_Team.

La velada contó con más de una decena de combates en distintas categorías, tanto amateurs como profesionales, que hicieron vibrar al público presente. Como suele suceder, la academia local fue protagonista y se quedó con la mayoría de los triunfos.

Uno de los momentos más comentados llegó con el combate entre Franco Garce (Jauría Team) y Damian Flores (Caracara Team), que terminó con la descalificación de este último por un golpe ilícito. Flores dejó a su rival tendido en el octágono, generando preocupación y tensión en la gente hasta que finalmente pudo recuperarse.

Entre las peleas más destacadas se dio el triunfo de Nicole Guzmán (PV_Team), quien enfrentó a Suyai Adriana Oyarzo (Caracara Team). La neuquina logró la victoria con una llave que obligó a su rival a rendirse, desatando la ovación del público.

Otra de las grandes presentaciones fue la de Manuel “Manu” Martínez (PV_Team), que derrotó a Matías Bobadilla (Bariloche Team) por KO técnico. Martínez llevó a su rival al piso y le conectó una serie de golpes que obligaron al árbitro a detener la pelea, decretando la victoria para el peleador local.

La noche había arrancado con choques intensos como el de Jeremías Valenzuela vs. Valentín Castillo, Iván Medialdea vs. Agustín Melipil y Alexis Córdoba vs. Julián Rojas, que fueron calentando el ambiente para lo que sería otra jornada memorable de Arena Magic.

