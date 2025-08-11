Golpes, nocauts y gloria: el Magic Arena enciende Neuquén

El rugido del público, el eco de los guantes chocando y la tensión previa a cada campanazo volverán a sentirse en el Casino Magic de Neuquén. Este sábado 16 de agosto llega una nueva edición del Magic Arena, el evento de artes marciales mixtas y deportes de contacto más esperado de la Patagonia.

Serán 14 combates de alto voltaje dentro de la jaula, con peleadores locales, regionales y nacionales en MMA, K1 y Kickboxing, en categorías masculinas y femeninas.

La cartelera ofrece una pelea de semifondo profesional de MMA y un combate de fondo de Kickboxing profesional, garantizando un cierre de gala para una noche que promete pura acción.

Entre los protagonistas habrá atletas de General Roca, Cinco Saltos, Catriel, Rincón de los Sauces, Bariloche, El Bolsón, Comodoro Rivadavia y Loncopué, en un cruce de estilos, técnicas y estrategias que mantendrán al público al filo de la butaca.

Organizado por Pv_team (Perro Vargas Team), el evento se perfila como otro gran capítulo en el calendario deportivo regional.