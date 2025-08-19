Mourinho reveló cuál fue el rival que lo hizo pensar como nunca

José Mourinho, actual director técnico del Fenerbahce de Turquía, sorprendió al mundo del fútbol con un elogio sin precedentes hacia Lionel Messi. El portugués aseguró que el delantero argentino fue “el rival más peligroso” que enfrentó y que cada encuentro con él lo obligaba a repensar su estrategia como entrenador.

Mourinho se cruzó con Messi en 25 ocasiones, con un saldo de siete victorias para él y nueve para el rosarino. “Fue el jugador que más me hizo pensar cada vez que lo enfrenté”, confesó, recordando el primer cruce en la Champions League 2005/2006, cuando el Barcelona eliminó al Chelsea de Mourinho. En aquella ocasión, el portugués criticó la actuación de Messi y la expulsión de Asier del Horno, aunque con el tiempo su visión cambió radicalmente.

“Ha sido el rival más peligroso que he tenido. Cada vez que me tocaba enfrentarlo, pasaba horas y horas pensando en cómo pararlo colectivamente, porque es imposible marcarle al hombre”, destacó Mourinho, subrayando la calidad única del argentino.

Incluso en 2024, en una charla con el influencer Ohm, reiteró la admiración: “¿Un jugador que me hubiera gustado dirigir? Nunca llegué a entrenarlo, pero nadie puede entrenar a Messi. Nació con todo y ya sabe todo. Él podría enseñarme algunas cosas. Todo lo que puedes decir es que tuviste el honor de tenerlo en tu equipo”.

Las palabras de Mourinho no solo reflejan respeto, sino también la influencia que Messi tuvo en la evolución táctica de uno de los entrenadores más reconocidos del mundo.