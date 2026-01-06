¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 05 de Enero, Neuquén, Argentina
Tragedia vial familiar

Cuatro roquenses muertos en Entre Ríos: piden ayuda para trasladar los cuerpos y acompañar a la única sobreviviente

Cuatro integrantes de la familia Martínez murieron en un siniestro vial ocurrido en el acceso norte a Chajarí, Entre Ríos. Astrid, de 17 años, permanece internada en grave estado en Paraná. Familiares iniciaron una colecta solidaria para cubrir gastos de traslado y acompañamiento.

Por Nicolás Alvarez

Lunes, 05 de enero de 2026 a las 22:20
Cuatro personas oriundas de General Roca murieron en un trágico accidente de tránsito ocurrido en el acceso norte a Chajarí, en la provincia de Entre Ríos.

Según confirmaron fuentes policiales, las víctimas pertenecían a la familia Martínez. En el siniestro fallecieron Nora Techeira, David TecheiraOmaira Martínez Gabriela Martínez. Todos viajaban en el mismo vehículo: una Volkswagen Suran.

Astrid Martínez, la única sobreviviente

La única persona que sobrevivió al accidente es Astrid Martínez, quien resultó con heridas de gravedad. Actualmente se encuentra internada en la ciudad de Paraná, bajo cuidados médicos intensivos, de acuerdo a la información difundida por su entorno familiar.

Pedido de ayuda solidaria

Ante la magnitud de la tragedia, familiares y allegados iniciaron una campaña solidaria para recaudar fondos. El objetivo es afrontar los costos de traslado de los cuerpos a General Roca y permitir que la familia pueda permanecer en Entre Ríos para acompañar la evolución de Astrid.

Datos para colaborar

  • Alias: causaMartinez

  • Titular: Benjamín Isaías Martínez

  • Banco: Banco de la Nación Argentina

La recaudación está destinada exclusivamente a cubrir gastos logísticos y de asistencia derivados del accidente.

