Fin a una de las novelas del mercado de pases, River Plate se bajó de las negociaciones para incorporar al colombiano Sebastián Villa, luego de algunas semanas de intentos de negociaciones del "Millonario" con Independiente Rivadavia de Mendoza.

Luego de preguntar en dos ocasiones por la cotización del futbolista, el "Millonario" decidió no insistir por el delantero. El tema económico era lo que impedía que se concretara la operación, el club cuyano pidió 12 millones de dólares por el pase del ex jugador de Boca Juniors.

Cabe remarcar que la intención de Marcelo Gallardo era poder contar con el futbolista para reforzar el plantel. Desde el entorno de Villa, por su parte, intentaron acercar posiciones entre los clubes, aunque finalmente no se podrá concretar.

A su vez, la intención del colombiano es dejar la "Lepra" mendocina y la opción que más lo seducía era la del "Millonario", pese a su pasado en Boca, el eterno rival. Con este panorama, deberá buscar nuevos horizontes y su futuro podría estar en Brasil por el interés de Santos.

Villa con la camiseta de River, parece ser que solo quedara en el ideario de las redes sociales

La palabra de Daniel Vila ante la posible salida de Villa

El presidente de Independiente Rivadavia reconoció que "hay varios interesados en el jugador" aunque evitó dar nombres. "No puedo dar detalles sobre las negociaciones que tenemos, el representante Rodrigo Riep está ayudando mucho porque establecimos una relación excelente. Está trabajando para que Sebastián encuentre un nuevo horizonte", agregó, en diálogo con TyC Sports.

"El año pasado, en la pretemporada de julio, convenimos que se quedaba medio año más, pese a que tiene contrato hasta diciembre de 2027, y en enero de este año, si aparecía alguna oportunidad interesante para el club y para él, lo íbamos a dejar buscar nuevos rumbos", agregó y confirmó que el club pretende 12 millones de dólares por Villa.