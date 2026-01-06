El representante Martín Guastadisegno, en el ojo de la tormenta tras la salida del juvenil de River Plate Luca Scarlato por la patria potestad, fue denunciado ante la Justicia por lavado de dinero. La presentación judicial quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 8 por lavado de dinero, según informó el medio El Canciller.

La denuncia se da días después de la polémica que se generó en torno a la salida del juvenil Luca Scarlato, de 16 años, del club de Núñez por el mecanismo de patria potestad. El caso generó un revuelo en el mundo del fútbol con versiones cruzadas de parte del entorno del jugador y del club "Millonario". La madre de Luca, Lorena, rompió el silencio sobre el caso y se refirió a la relación con el representante y a su situación con el club. "No hay ningún interés económico de parte de él, sino que es un interés afectivo. Lo quiere a Luca como su sobrino, siempre van a atacar al representante y a su entorno", marcó en diálogo con Doble Amarilla.

"Tuvo que vivir varias situaciones estresantes este año. Se habló que a Luca se lo llevaba el Inter y que el club lo blindaba. En septiembre las páginas de River publicaron que había firmado contrato cuando nunca nadie habló con nosotros. El vicepresidente de River (Matías Patanían) quedó hace dos años de conocernos y nunca se presentó", agregó la mujer.

En tanto, el coordinador general del fútbol formativo de River Plate, Gabriel Rodríguez desmintió a la familia Scarlato. "Lo que dijo la madre de Scarlato es una infamia. Jamás Luca jugó lesionado. Yo consideré que el chico no tenía que viajar con nosotros el día de la operación del talón de Aquiles de la madre. Se lo ha tratado bien, era el capitán, nunca tuvimos que tomar ninguna decisión sobre él. Conmigo ha tenido más que mejor dialogo. Esto ha sido una infamia", expresó en DSports Radio.

"A Luca lo tuve de muy chiquito, lo quiero mucho y le deseo lo mejor. Pero lo mejor lo tenía en River. No me pareció justo su actuar. Estos representantes son un problema, un mal necesario en el fútbol", insistió, en referencia al agente Martín Guastadisegno. "En el año 2018, a mí me sacaron de la misma manera a Thiago Geralnik. Hoy día está en la segunda de Qatar. El chico era capitán del seleccionado juvenil y se preveía que iba a ser jugador de reserva", recordó.

Los negocios de Guastadisegno: de socio en heladerías premium a "asaltar juveniles" de los clubes

El agente ya tiene varios antecedentes de llevarse a juveniles por la “responsabilidad parental”, casos como los de Matías Soulé en Vélez Sarsfield y Joaquín Panichelli, también de River Plate. Además, se jacta frente a otros colegas de que dejará la "representación tradicional" para dedicarse a la captación (robar) de juveniles de las inferiores de los clubes. Esta operación implica un "gasto menor" y más rentable que formar a un chico, seguirlo y corregirlo.

Por fuera del fútbol, Guastadisegno también teje sus ramificaciones, posee franquicias dos de ellas en Neuquén y otra en Cipolletti, y forjó una relación de amistad con la familia Otero, creadores de las heladerías Lucciano's. El vínculo nació por intermedio de la esposa del representante, que es nacida en Mar del Plata y los acercó.

En la foto, se puede observa a Martín Guastadisegno, junto a Matías Soulé, al marplatense hoy figura en la Roma se lo "robó" a Vélez Sarsfield, en su momento, que le trajo como consecuencia no poder entrar más al club de Liniers en ninguna de sus instalaciones al ser declarado "persona no grata".

La relación cercana hizo que Christian Otero, hoy titular de la marca, fuera representante de futbolistas durante algunas temporadas. Entre sus "logros" participó de la venta de Marcos Rojo al Manchester United y Manuel Lanzini al West Ham, siempre bajo el paraguas protector y asesoramiento de Guastadisegno.

Actualmente, "Guasta" es socio de la franquicia de helados, al tal punto que también logró llevar varias sucursales fuera del país, más precisamente en Estados Unidos.