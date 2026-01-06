La comunidad de pescadores de General Roca ya palpita la segunda edición del Concurso de Pesca, que se realizará en la zona de El Pedrero. Será el domingo 11 de enero desde las 8 hasta las 15, y se espera una amplia participación local y zonal de amantes de la actividad.

Genaro Goinhex, organizador de la actividad, detalló a medio de la ciudad rionegrina que "todo empezó como una actividad familiar, pero que poco a poco se convirtió en una competencia a nivel local. Esto empezó ya hace unos cuatro meses atrás, cuando vi que en otras zonas del alto valle de Río negro Y Neuquén y se realizaban concursos de pesca, pero no en nuestra ciudad”.

Ante la necesidad, decidió crear un concurso que en principio se iba a limitar a su círculo más cercano. Sin embargo, asegura que a medida que avanzaba el tiempo, “más gente se quiso sumar, por lo tanto, me vi comprometido a realizarlo abierto al público y así promover la pesca en General Roca”.

El primer Concurso de Pesca que se realizó el 8 de diciembre pasado en la zona denominada El Pedrero, fue un éxito rotundo, con la participación de 25 competidores, 19 carpas capturadas y seis horas de pesca en la que además se llevaron a cabo cinco sorteos.

El primer premio de peso se lo llevó Alan Araya con una carpa de 10 kilos con 250 gramos. En la categoría de cantidad se disputó el primer puesto entre Martín Milla y Fernando Monkievicz, donde ambos capturaron seis carpas que se desempató por peso, ganando Fernando Monkievicz.

“La idea principal del concurso es pescar durante 6 horas y tratar de sacar la carpa más grande o en la segunda categoría lograr capturar más ejemplares”, dijo Goinhex y explicó que se eligió nuevamente la misma zona porque “es muy agradable para ir a compartir y muy amplio para hacer el concurso más grande”.

Hasta el momento el número de inscriptos ronda los 40 participantes que compiten por 400.000 pesos en premios. Quienes deseen participar en la actividad se pueden contactar al 2984165717.